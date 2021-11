Carla Vigo dedica unas palabras a su bisabuela después de su estreno como actriz: "Sé que me has dado fuerza"

Carla Vigo ha conseguido su propósito de ser actriz, tras manifestarlo con constancia y trabajar de la mano de Rafael Amargo. Ahora, con su estreno reciente en la representación de Yerma por Pozoblanco (Córdoba), ha querido agradecer a su bisabuela por su vital apoyo tras su reciente fallecimiento.

La pérdida de la familia de la reina Letizia sigue aún presente y, solo dos meses después de que la periodista Menchu Álvarez del Valle diera su último aliento, Carla Vigo ha compartido en redes sus palabras de profunda gratitud aún con las emociones a flor de piel tras conseguir dar un gran paso en su carrera como actriz.

"Gracias por creer siempre en mí, quería decirte que, aunque no lo veas, he conseguido ser actriz y sé que me has dado fuerza", ha comentado la sobrina de Letizia Ortiz en sus instastories. Y es que eran varias las personas que habían depositado su plena confianza en la joven artista.

Las emotivas palabras de Carla Vigo a Menchu Álvarez del Valle. INSTAGRAM

El director Rafael Amargo había decidido darle un papel en su nueva temporada, tal y como confirmaba recientemente. La misma Carla Vigo, entregada a sus primeros pasos dentro del mundo de la interpretación, confía en que este solo será un proyecto que seguirá a otros tantos.

"La veréis como actriz en un registro serio y trabajando bien. Parece que promete. Tiene mucha chispa la niña", comentaba el coreógrafo, antes del estreno, de cara a la participación de Carla Vigo como nueva promesa entre el cartel de Yerma.