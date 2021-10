Carla Vigo debuta en la obra teatral 'Yerma' de la mano de Rafael Amargo

Carla Vigo ha cumplido su sueño de debutar como actriz en las tablas de un teatro. La sobrina de la reina Letizia se estrenó el pasado viernes en la obra teatral Yerma de la mano del bailarín Rafael Amargo, un debut que no ha pasado desapercibido y sobre el que Vigo ha hecho su propia valoración en Instagram.

"Muchas gracias por los ánimos de ayer, la verdad es que me quedé muy contenta de cómo me salió, aunque obviamente tuve algún fallito, pero nada, súper pequeño", ha opinado Vigo en la red social.

Aunque su fichaje despertó las críticas de muchos, el propio Rafael Amargo salió al paso para defender a la joven. "Hay que darle una oportunidad a las personas y después hablar. Parece que promete, tiene mucha chispa", aseguraba.

La joven anunció la semana pasada su participación en la adaptación de la obra de Federico García Lorca, en la que Vigo ha encarnado al personaje de María. "Muchas gracias, Rafael Amargo, por esta oportunidad", escribió en un post en Instagram.

En palabras del bailarín, interpretar un papel como el de María "es una responsabilidad grande, pero es lo que debe hacer si quiere ser actriz, hacer un trabajo digno".

Asimismo, Amargo desmintió en declaraciones a Europa Press que hubiese contratado a Carla Vigo por ser la sobrina de la reina Letizia. "Yo para llenar teatros no necesito a nadie, yo no tengo subvenciones, yo gracias a Dios si le puedo dar las gracias desde aquí a toda mi gente es que me llena las taquillas con su esfuerzo, no soy un artista de subvenciones, soy un artista que me lo curro", aclaró.