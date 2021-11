Preparacionistas en España: el auge de ciudadanos y familias que se preparan para sobrevivir a 'filomenas' o apagones

El fin de semana pasado un grupo de 17 personas viajó hasta la finca privada de Jorge Miñano, en Murcia, para que este instructor les enseñara a hacer fuego con todas las técnicas conocidas. En Patones (Madrid), como cada tercer fin de semana de mes, la Escuela Española de Supervivencia impartirá su curso de iniciación a una decena de alumnos con un perfil que la escuela describe como "urbanita con miedo por la situación de absoluta dependencia de un sistema que puede fallarle en cualquier momento".

La pandemia de la covid-19, la borrasca Filomena, la subida impenitente del precio de la luz, el temor a desabastecimientos y la amenaza de un gran apagón acercan a más ciudadanos en España a la comunidad "preparacionista".

Los preparacionistas son personas que llevan tiempo entrenándose en habilidades de supervivencia y acumulando víveres, herramientas, armas y otros artículos en previsión de una emergencia o una hecatombe. El fenómeno 'prepper' surgió en EE UU, ligado a una ideología ultra cercana a las milicias, bajo el precepto de que que hay que defender a la familia de las turbas y el caos social en caso de una emergencia natural o política. Un pensamiento que ha saltado a Europa, y se ha asentado principalmente en el Reino Unido post Brexit.

Una comunidad "reservada" y "discreta"

En España, quienes la conocen bien describen a la comunidad preparacionista como "reservada" y "discreta". En parte por evitar mofas por un encasillamiento cliché como los frikis irracionales que creen en el apocalipsis zombi, pero también para proteger sus botines caseros de dinero, oro, agua y comida de los posibles pillajes en caso de una situación de emergencia y absoluta necesidad.

"Yo tengo conocidos que hacen acopio de todo tipo de materiales y son preparacionistas, pero no quieren darse a conocer", explica Ignacio Ortega, fundador y monitor jefe de la Escuela Española de Superviencia. "Se preparan para lo peor porque esperan lo mejor. Ese es su lema. Creen que van a tener que enfrentar eventos catastróficos, ya sean guerras o desastres naturales, y se preparan como hormiguitas, a veces de manera individual y otras en grupo".

Ortega, que lleva 111 cursos de supervivencia a sus espaldas, menciona la existencia de grupos de familias preparacionistas, de hasta 30 miembros, que ya lo tienen todo listo: "En cuanto pase un evento negativo cogerán a la familia y se irán a la finca protegida en el campo que han preparado y allí se darán fuerza los unos a los otros", comenta.

Los "preparacionistas" o "supervivencialistas" españoles han fundado varias agrupaciones alrededor de este movimiento. En las redes sociales mantienen abiertos foros en español, algunos públicos y otros de acceso privado, donde comparten informaciones sobre emergencias, cursos de supervivencia, construcción de búnkeres, avituallamiento de medicamentos o armas. En sus últimos post comparten la guía austriaca para afrontar un apagón energético o la llamada del Gobierno chino a hacer acopio de víveres de primera necesidad.

El grupo Preparacionismo y Supervivencia acumula más de 5.000 seguidores en Facebook. El de Survivalistas Preppers España cuenta con más de 3.800 miembros. Mientras que en Preparacionistas Urbanos llegan a los 4.600. Y cada día que pasa son más los que entran que los que salen.

La asociación Preppers España reconoce en su web que "tras las últimas crisis económicas, catástrofes y pandemias son cada vez más las personas que deciden hacerse preppers para proteger a sus familias y a sí mismos".

En otro foro también defienden que lo que hacen no es más que “autoprotección familiar", porque, dicen, "ser preparacionistas es querer lo mejor para los nuestros, protegerles y cuidarles. Algo de lo que debemos sentirnos orgullosos".

Miego al gran apagón

El miedo a un apagón dicen que es ahora lo que centra el interés en estos grupos, a los que en los últimos años se han ido acercando personas que después convierten el preparacionismo en "un modo de vida", en "una cultura".

Adrián de la Cruz, conocido como "lobo nómada" en redes sociales, de 31 años, exPolicía Nacional, es instructor de preparacionistas, y explica a 20minutos que en 2014 enfocaba sus cursos de supervivencia en los amantes de la aventura y la naturaleza. Sin embargo, ahora sus contenidos online se centran más enseñar cómo actuar ante una emergencia en las ciudades.

"En la cuarentena me di cuenta de que es importante saber más de supervivencia urbana. ¿Qué hacer si hay desabastecimiento de comida?, ¿si se va la luz y nos quedamos sin agua? Preparacionismo y superviviencia están ligadas", defiende este joven que tiene una comunidad de más de 200.000 seguidores en Youtube.

"Hay personas que lo que hacen es llenar sus casas de armas (cuchillos, machetes, ballestas), pero yo digo que lo verdaderamente importante es tener una reserva de agua siempre en algún sitio", explica De la Cruz.

"Yo, por ejemplo, tengo un hueco en el sofá que no uso y ahí guardo varias garrafas de agua de cinco litros, suficiente para beber, cocinar y asearme. Ante una emergencia yo tendría agua", cuenta. "Además tengo un armario con comida para un mes aproximadamente, con arroz, legumbres. Lo importante es saber elegir los alimentos adecuados, que duren y no caduquen y tengan propiedades nutritivas y calóricas", explica.

Preparacionistas en la ciudad

En su web vende cursos online de supervivencia urbana a 17 euros la pieza bajo el reclamo de: "Si volviera a haber un confinamiento como el de 2020, ¿tu casa estaría preparada para aguantar meses sin que os falte nada a ti ni a tu familia?"

Preguntado qué opina su entorno de su nivel de acumulación de víveres, De la Cruz responde: "Es que no voy contando que tengo una despensa de emergencias, pero a quienes me conocen no les parecería extraño". Y asegura que si viviera en Madrid (reside en Barcelona) se iría preparando para una segunda 'Filomena'. Cree más posible una borrasca que paralice el abastecimiento de los supermercados que un apagón energético a gran escala.

En España ya han aparecido tiendas físicas y online de productos especiales para preparacionistas. Venden mochilas con todo lo necesario para 72 horas tras una emergencia y cualquier invento para la autogestión y la supervivencia. Y han notado el incremento de las ventas, fruto del miedo y la incertidumbre social. Sobre todo desde que cunden las informaciones de desabastecimientos, de la carestía de la luz, el cambio climático y los conflictos energéticos geopolíticos.

Mylitaria.com explica en su web que decidió abrir su sección para preparacionistas "ante estos convulsos días de incertidumbre global". Bajo este epígrafe es posible encontrar consejos sobre cómo hacerse preparacionista y comprar desde trajes antiexplosivos o hachas a mantas de supervivencia o comida en sobres. También ofrecen proyectos técnicos con todo lo necesario para fabricar un búnker "acorde a la legislación".

En conversación telefónica, un portavoz de Mylitaria reconoce que han subido las visitas a su web, dado que son proveedores para toda Europa. Sin embargo, no precisa cuáles son sus superventas. También en otro comercio, Ferrehogar, regentado por Jorge Miñano, manifiestan temor de estar dando información a la competencia. Identificada como periodista, Miñano explica que las informaciones sobre el apagón han encendido la neurosis: "Las ventas de pastillas potabilizadoras de agua son una locura", como las de unos "adaptadores de butano" que prometen mejorar la respuesta de una bombona.

Miñano sigue una formación continua en la Universidad de Granada como profesional de la supervivencia y organiza talleres como el de aprender a hacer fuego. Y también ha identificado que cada día se apunta más gente a sus cursos "porque ve cómo se agotan los productos, llega el covid, sube la luz y quiere aprender técnicas de supervivencia".

Curso de supervivencia, en el Facebook de Jorge Miñano. CEDIDA

Por su actividad, dice, conoce a gente "que tiene una casa en el campo con tres verjas de seguridad y son autosuficientes. Compran en Amazon también, pero piden que se deje el paquete en casa de la madre para no decir donde están. Han invertido mucho a lo largo de los años. Sobre todo en terreno, casa, agua, víveres y animales. Si tienes agua, sobrevives", asegura Miñano.

Tanto Jorge Miñano como Adrián De la Cruz, además de otros foreros de internet, subrayan que el modo de vida preparacionista español a día de hoy es más cercano al de un neorrural que a las milicias antizombis. "Es gente que tiene su centro en la España abandonada, hace matanzas para comer, recoge agua de pozos, recurre a los saberes antiguos", explica Miñano.

De la Cruz ahonda en este cariz netamente español del preparacionista: "Para mí los referentes son nuestros abuelos y no los que salen en Discovery. Gente que tiene bien preparadas sus despensas para el invierno, una pala en el coche por si nieva, y un hacha por si cae un árbol en la carretera y hay que quitarlo", expone.

Dice este instructor de supervivencia online de Barcelona que, aunque "hay gente que lo que les mola es tener en casa un machete o un arco de Walking Dead, frikis a los que eso les pone, al final lo que se impone usar el sentido común. Vivimos una época de 'filomenas' y para eso hay que prepararse: para ser más autosuficientes ante cualquier emergencia puntual".