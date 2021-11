El 90% de los españoles tienen joyas, pero solo el 37% conocen su valor

En el 90% de los hogares españoles hay joyas y oro, pero únicamente el 37% de los ciudadanos conocen el valor de sus alhajas.

Así se desprende del ‘Informe sobre la tenencia y uso de joyas y oro en los hogares españoles’, presentado este miércoles por José Guirao, director general de Fundación Montemadrid, y por Santiago Gil, director de la red de Montes de la fundación. Según el estudio, realizado por la empresa de estudios de mercado Toluna, las joyas más habituales son las sortijas (82%), los pendientes (74%), las pulseras (65%), los collares (55%) y los relojes (31%).

En cuanto a los materiales, la pieza más popular es la sortija o anillo de oro (82%), seguida de la pulsera de plata (52%), el collar de perlas (23%) y el diamante engastado en una sortija (17%).

Santiago Gil ha explicado a 20minutos que "desde la pandemia no se ha registrado un incremento significativo en el número de españoles que han recurrido al empeño de joyas, como sí ocurrió en la anterior crisis económica de 2008". "Prácticamente mantenemos el mismo nivel de clientes", subraya. Y ello se ha debido, sostiene, a que la tasa de ahorro de los españoles alcanzó niveles históricos debido al confinamiento y las restricciones.

Al respecto, ha agregado que entre sus clientes "ya no son personas con muchas dificultades económicas como ocurría hacen décadas con los montes de piedad, sino personas de diferentes estratos sociales, por ejemplo pequeños empresarios que quieren un préstamos o una ama de casa que se le ha estropeado la lavadora y le viene bien el dinero".

Tasación de joyas en Monte Piedad de Madrid, el más grande de España. Cedida por Monte Piedad

Empeño de joyas para obtener liquidez: anillos, collares, relojes...

Muchos españoles recurren al empeño de joyas por las características de este tipo de financiación: se trata de microcréditos con la garantía de joyas a bajo tipo de interés, donde el desembolso es inmediato a la concesión, no existen gastos iniciales en la apertura y la cancelación del mismo puede realizarse en cualquier momento de la vida del préstamo. Todo ello hace que sea un producto atractivo y asumible en momentos puntuales de necesidad de financiación.

Tasadora de joyas Cedida

Valencianos y canarios, los que más empeñan; gallegos, los que menos

Valencianos, canarios y andaluces son los que más recurren a la financiación con garantía de joyas, con un 25%, un 22%% y un 21% respectivamente, mientras que los gallegos son los que menos (10%).

Un 66% siente valor sentimental por las joyas

Anillo de compromiso. GTRES

Para el 66% de los españoles las joyas tienen un valor emocional/sentimental, según el estudio, mientras que un 37% tienen gusto por lucirlas.

Un 33% de los españoles las tiene en casa sin caja fuerte

Imagen de una caja fuerte. Picasa

Un 33% de los españoles deja sus joyas en casa sin caja fuerte durante las vacaciones, mientras que un 26% las deja en casa pero resguardadas en caja fuerte, un 31% se las lleva consigo y únicamente un 10% las deja en una caja de seguridad privada.

El 21% ve en las alhajas una forma de inversión

Persona trabajando con billetes de euros ©️[ptnimages] a través de Canva.com

El 21% de los encuestados ve en las joyas una forma de inversión. Al respecto, el 18% de los hogares ha solicitado un crédito o préstamo dejando como garantía una joya, mientras que un 57% de los españoles se muestra dispuesto a solicitar un préstamo o crédito dejando alguna de sus joyas en garantía en caso de necesitar liquidez.

Sistema muy conocido en Madrid, menos en Castilla-La Mancha

El nivel de conocimiento de este tipo de créditos por comunidades autónomas varía entre un 76% de la Comunidad de Madrid y un 60% de Castilla-La Mancha.

Desconfianza hacia los compro oro por fraudes

Un establecimiento de compra y venta de oro. Archivo

Según el informe, un 66% de los encuestados se muestra dispuesto a utilizar el servicio de los establecimientos compro oro, sin embargo un 81% admiten sentir desconfianza. Al respecto, un informe de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid advirtió que el 60% de las básculas estaban trucadas, casi el 90% de los establecimientos no informan del precio po gramo del oro y casi la mitad no facilitan al cliente ningún documento o comprobante de la transacción realizada.

El 97% de los clientes que empeñan recuperan sus joyas

Monte de Piedad de Granada Cedida

En el año 2020 el 97% de los clientes de la red de Montes de Fundación Montemadrid recuperaron sus joyas, ya que en muchos casos tienen un alto valor sentimental. No obstante, el 3% restante se subastaron. Si la joya alcanza en la subasta un precio mayor al adeudado el importe sobrante, una vez descontados los gastos, se abona al propietario de la pieza.

¿Empeño de artículos tecnológicos?

Una persona trabajando con un ordenador. IREKIA - Archivo

Santiago Gil, director de la red de Montes de Fundación Montemadrid, ha asegurado a este diario que se han planteando la opción de incorporar el empeño de artículos tecnológicos, como tablets, ordenadores o teléfonos móviles. "Eso ya lo están haciendo en otros países, como en México", indica.

No obstante, Gil sostiene que la filosofía de Montemadrid, que tiene delegaciones por diferentes ciudades de España, es centrarse en las joyas. "La mayoría de los españoles tienen joyas en sus casas, que no pierden valor, a diferencia de los artículos tecnológicos, y además tienen un alto valor sentimental por ellas, cosa que no ocurre con un ordenador", explica. Por todo ello, concluye, "por el momento no tenemos previsto incorporar esa posibilidad".