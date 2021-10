Consultorio de Vivienda: "Por obra en el tejado dejo la casa 3 días pero la casera no me baja el alquiler, ¿tengo derecho?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Arañazos en el vehículo

PREGUNTA Me he comprado un vehículo nuevo y me han hecho unos arañazos, aparentemente con una llave, en una puerta y en una aleta cuando estaba estacionado en un garaje privado comunitario abierto.

La plaza de aparcamiento está incorrectamente señalizada. Según la nota simple del registro de la propiedad tiene el doble de metros cuadrados de los marcados y llevo meses intentando que la administradora me de una solución. Incluso he llegado a recibir una carta suya mostrando quejas de otros propietarios por aparcar fuera de los límites.

Ya he presentado la denuncia correspondiente en la guardia municipal y ahora la administradora parece que ha entrado en razón y va a delimitar la plaza en su correcta superficie, pero me gustaría saber si puedo demandar a la comunidad por los daños en mi vehículo. Gracias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No puede demandar a la comunidad toda vez que no es responsable directa de los daños ocasionados en su vehículo.

Uso de plaza embargada

PREGUNTA El presidente de la comunidad está usando como suya una plaza en el garaje comunitario que lleva varios años embargada por bancos y no hemos sido informados anteriormente. Yo me he enterado en el registro.

¿Qué debemos hacer para que la desocupe hasta que el banco la saque a venta pública? ¿Tiene derecho a aparcar ahí?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que comenta, la plaza no es comunitaria sino que ha sido embargada a su anterior propietario por el banco.

En consecuencia, es el banco quien se encuentra legitimado para adoptar las medidas necesarias para impedir que estacione el vehículo, por ejemplo instalando un cepo u horquilla.

Quién paga el ascensor

PREGUNTA Próximamente se votará la instalación de un ascensor en nuestra comunidad. En caso de que se apruebe, el propietario de un local que no tiene puerta de acceso al portal ¿estaría obligado a contribuir a la misma?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Adoptado el acuerdo de instalación del ascensor, todos los propietarios de la comunidad, incluidos los disidentes, estarán obligados al pago tanto de la obra civil como de su conservación y mantenimiento ya sea ordinario o extraordinario.

Abandono obligado del piso

PREGUNTA Mi casera tiene que hacer una pequeña reforma en los techos del piso después de una reforma en el tejado.

Aunque la obra la paga la comunidad (o su seguro), nosotros como inquilinos tenemos que abandonar el piso y ni la casera nos rebaja el alquiler ni nadie nos paga los tres días que vamos a estar fuera. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué tenemos derecho? Gracias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En virtud del art. 9.1.c de la LPH es obligación del propietario permitir el paso a su vivienda para reparar los elementos comunes de la finca, como es el caso de la reforma del tejado.

Esta obligación tiene como contraprestación el derecho a ser indemnizado por la comunidad de los daños y perjuicios ocasionados.

Dado que los inquilinos tienen que abandonar la vivienda como consecuencia de las obras, el arrendador deberá descontar de la renta esos tres días teniendo derecho a reclamar a la comunidad su pago.