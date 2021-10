Consultorio de Vivienda: "¿Puedo empujar la hiedra del vecino hacia su casa?, le digo que la corte pero él pasa"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

¿Se puede cambiar el color de un bloque de pisos?

PREGUNTA En mi barrio, algunos portales, a la hora de pintar su bloque, lo están haciendo en tonos amarillos en lugar del blanco y color ladrillo que tiene el resto del barrio.

Así que algunos bloques tienen la mitad del color original y la otra mitad en amarillo y queda horrible, la verdad. Esto lo han hecho sólo algunos portales, así que hay varios bloques en todo el barrio que lucen de esa manera.

No sé si esto se puede hacer o se corre el riesgo de ser denunciados. Vivo en Algeciras, por si sirve de ayuda. Algunos vecinos han propuesto seguir esa tendencia cuando volvamos a pintar nuestro portal (cada bloque tiene dos portales) y no sé si se puede hacer o no por alguna ley de urbanismo o algo así.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En el ámbito de una comunidad de propietarios, si alguno de los bloques pertenece a una misma comunidad el cambio de color afecta a la estética de la fachada, por lo que en virtud del art. 10.3.b de la LPH es necesario que la comunidad lo apruebe adoptando un acuerdo al efecto con el voto favorable de las 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas de participación.

No obstante, puede consultar la normativa urbanística vigente en Algeciras para corroborar si está o no permitido este cambio o existe alguna restricción al respecto.

Nueve años sin actualizar el alquiler

PREGUNTA Llevo 9 años de alquiler en una vivienda. Aunque está recogido en el contrato, ningún año me han aplicado la actualización del alquiler con relación a la variación del IPC anual.

Este año me han notificado que se va a actualizar la renta con relación al IPC pero me incluye la revalorización de los últimos 8 años más el de este año, en total 9 años.

La cuestión, ¿puede el propietario solicitarme la actualización de dichos IPC con carácter retroactivo cuando ha sido él quien no me la ha aplicado anualmente?

Otra cuestión: mi contrato era de un año, renovable año tras año hasta 5 y luego hasta un total de 8 años; como he comentado, hace 9 años que llevo en la vivienda, no se ha realizado contrato nuevo alguno, ¿en qué situación estoy contractualmente?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El arrendador pueden aplicar el IPC acumulado correspondiente a los 8 años pero no será aplicable de forma retroactiva sino únicamente a partir del mes siguiente al de la notificación de la subida. Respecto a la segunda cuestión, se encuentra en una situación de tácita reconducción renovable de forma tácita hasta que alguna de las partes denuncie el contrato.

Puerta abierta de par en par

PREGUNTA En la escalera hay algunos vecinos que desde que estalló la pandemia dejan abierta de par en par la puerta de acceso a la finca. Se les ha estado avisando personalmente y nada.

También se ha comunicado a la comunidad (presidente/a), pero como está conformada por dos escaleras el presidente me dice que eso es cuestión de los vecinos que usan esa puerta. Nada tiene que ver con la otra escalera.

Me gustaría conocer que acciones legales pueden tomarse. Tengo comprobado, puesto que mi vivienda está en el bajo y soy conocedor de lo que pasa en la planta baja, que más de uno y de dos, la puerta del portal ha quedado abierta toda la noche.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es adecuado que exista una buena ventilación como medida de prevención contra el COVID pero dejar abierta todo el día la puerta no evita contagios y sí causa una enorme inseguridad en la finca, sobre todo de noche, “invitando” a los ladrones a que entren en las viviendas o a llevarnos un buen susto si nos encontramos a alguien desconocido en el portal o las escaleras.

Pueden colocar en la puerta un sistema que evite que quede abierta así como poner carteles explicando las consecuencias que pueden derivarse al dejarla abierta y que, con total seguridad, ningún propietario quiere sufrirlas.

Mal olor por las filtraciones del ático

PREGUNTA En enero 2020 cuando el temporal Gloria, el techo de mi vivienda se vio afectado por las filtraciones en el suelo de la terraza del ático de encima. Este ático tenía un cerramiento muy antiguo y su propietario se negó a quitar para sanear la terraza, como decía el informe pericial que solicitamos.

A pesar de que se aprobó en reunión de vecinos el presupuesto para llevar a cabo el saneamiento de la terraza, otro vecino y yo aceptamos la reparación momentánea de los daños, pero dejando claro que si en un futuro el problema persistía el cerramiento debería quitarse.

A día de hoy ese piso ha sido vendido y aunque pedí a la presidenta de la comunidad, ya que no tenemos administrador de fincas, llevar a cabo la obra antes de que el nuevo propietario empezara la suya, esta no se ha llevado a cabo. El nuevo vecino ya ha hecho su cerramiento y dice que en ningún momento fue informado del problema existente.

De momento no ha habido más filtraciones, pero el olor insoportable persiste, de hecho esa habitación no se usa desde entonces. Mi seguro me informa que al haber hecho una reparación y no haber daños visibles el olor no entra en la póliza por lo que me encuentro totalmente impotente. ¿Puedo hacer algo si tengo un informe pericial?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si dispone de un informe pericial en el que claramente disponga que la única forma de solucionar el problema es la retirada del cerramiento para sanear la zona, deberá reclamarle a la comunidad que adopte las medidas oportunas dado que se trata de reparar un elemento común como es la cubierta aunque sea de uso privativo.

¿Y si empujo 'amablemente'?

PREGUNTA Mi vecino tiene un patio con muchísima hiedra, que no corta desde antes del verano, así que ya sobrepasa la pared medianera.

Le he dicho innumerables veces que la corte, pero sigue igual. ¿Cómo puedo hacer que la corte? ¿Pasa algo si "empujo amablemente" la hiedra hacia su propiedad? Luis.