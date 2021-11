"España está desperdiciando el talento de los jóvenes y de los mayores de 55 años y no nos lo podemos permitir"

Dos de las generaciones que más dificultades están encontrando en el mercado laboral español son, sin duda, los jóvenes y los mayores de 55 años. En cuanto a los jóvenes menores de 25 años, la cifra de desempleo ronda desde hace años el 40%, una de las más altas de Europa con diferencia. Y en cuanto a la franja de edad de entre 55 y 64 años, la tasa de paro se ha triplicado desde 2008 y España está, también, a la cabeza de Europa.

Asun Soriano, CEO de la empresa de comunicación Atrevia, e Iñaki Ortega, profesor de Economía de la Universidad Internacional de La Rioja, han publicado el libro 'De los Zeta a los Silver'. En la obra se sostiene que los “Zeta”, los nacidos después de 1995, son una generación digital clave para liderar el mundo; pero no van a hacerlo solos. El futuro no puede construirse sin tener en cuenta a los más jóvenes, pero en esta ecuación también están los “Silver”, seniors que superan los 55 años, que quieren dejar de ser invisibles para la economía y el mercado laboral.

Ambos abogan, en una entrevista a 20minutos, por "sacar de la sombra", a ambas generaciones para "levantar a España". "Se está desperdiciando el talento de los jóvenes y de los mayores de 55 años y como país no nos lo podemos permitir", recalca Iñaki Ortega.

¿Cuáles son las principales debilidades y retos de la Generación Silver?

Iñaki Ortega: En el caso de los Silver las debilidades son que ellos mismos acaban discriminándose. Según los datos que hemos estudiado en el mercado laboral vemos, por ejemplo, que nadie les obliga a prejubilarse, pero ellos se prejubilan. Nadie les obliga a tirar la toalla pero la acaban tirando porque quieren. Acaban siendo edadistas ellos mismos. Se ponen frenos ellos solos.

Por otro lado, hay demasiados incentivos en el ecosistema para que se rindan. Tenemos uno de los mejores sistemas de protección social y empresas que les ayudan a que no sigan trabajando. Igual ocurre con las familias, que les animan a ello. Les animan a envejecer como siempre se ha envejecido, en lugar de animarles a envejecer como se puede hacer ahora, que es pudiendo emprender si así lo desean.

¿Es un problema suyo o de la sociedad?

Iñaki Ortega: Nosotros en el libro hablamos de que durante 4.000 generaciones la gente se moría a los 40 años y luego, durante decenas, se moría con 60 años. Y los que lograban jubilarse vivían 2 o 3 años más. Ahora, de repente son 25 años más de vida desde que te jubilas. Las instituciones y ellos mismos son parte de la cultura y no les ha dado tiempo a adaptarse a esta nueva realidad, que es que vivimos muchos años más.

Por ello, su mentalidad les lleva a tomar decisiones equivocadas, a cometer errores, por ejemplo de planificación financiera. Ya no se vive hasta los 70, se vive hasta casi los 90. Los Silver no son verdaderamente conscientes de los años que les quedan por delante, muchos siguen pensando en jubilarse cuanto antes.

Asun Soriano: Coincido en que es una amenaza y una debilidad. No entendemos que vamos a vivir tanto que tendremos que tener tres vidas profesionales, no una y una jubilación como hasta ahora se creía. La Generación Silver, los mayores de 55 años, tiene energías de sobra y neuronas de sobra para seguir aportando mucho, pero se van preparando para la jubilación.

¿El desempleo es el gran reto o amenaza para los jóvenes y también para los Silver? En su caso salir del mercado de trabajo y tener difícil reincorporarse

Iñaki Soriano: Sin duda, es una de las tesis del libro. Nosotros ponemos un ejemplo muy gráfico: necesitamos una fuerza centrífuga que nos aleje de que todas las decisiones se tomen en el centro, por personas de entre 40 y 50 años de edad. Nos estamos olvidando de que hay unos clientes, unos trabajadores y unos usuarios que no están en esa edad, que pueden ser más jóvenes o más mayores. Por tanto, si quieres servirles bien tienes que tener esa mentalidad. Se necesita, en nuestra opinión, tener también una fuerza exterior, que te aleje del centro, para no tener una visión sesgada.

Un denominador común de ambas generaciones es que están infraempleadas, estamos desperdiciando un montón de talento por diferentes circunstancias. España no se puede permitir que toda esa gente esté sin trabajar y sin aportar su talento. Y ellos mismos tampoco, haya o no haya subsidios.

Asun Soriano: En España somos campeones de desempleo en ambas bandas, en los jóvenes y los mayores. Pero ambas dos son generadoras de valor, tienen ganas de comprar, de invertir en vida saludable, de gastar. Tomamos decisiones pensando en los que estamos en las empresas, pero se podría generar mucha economía y mucho valor si abriéramos la mente y pensáramos más en los jóvenes y en los Silver.

¿Cómo se puede generar empleo que beneficie a ambas generaciones?

Iñaki Ortega: Hay que desterrar mitos como que si no destruyes empleo de los mayores es imposible crear empleo para los jóvenes. Eso está demostrado que es falso. Si pensamos en los países más dinámicos del mundo tienen tasas de empleo altísimas en jóvenes y en mayores. No es verdad que sean vasos comunicantes. En cambio, sí es verdad que la convivencia intergeneracional genera competitividad en las empresas. Todos somos un poco Zetas y todos un poco Silver.

¿Qué demandan como consumidores unos y otros?

Asun Soriano: Los Zetas, los jóvenes, tienen una dinámica de consumo muy de percibir a las marcas y los productos como parte de su vida. Son exigentes porque tienen mucha información. Sienten que tienen poder para tomar decisiones de compra. Obviamente buscan precio económico, pero si algo les gusta ahorran para comprárselo. Aquellas empresas que visualizan las necesidades y gustos de los Zeta tienen éxito porque pasan a ser influyentes en las familias.

Y en el lado de los Silver hay una dinámica de invertir en vida saludable, de hacer ejercicio, que es muy fuerte y rentable. También aumentan su conocimiento en todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. La mitad de los Silver hacen compras en internet. También conocen el funcionamiento de la banca electrónica.

También son muy viajeros y les gusta mucho ir a restaurantes, tienen capacidad adquisitiva y se mueven. Cuando envejecen, lógicamente, aumenta su interés en torno a la dependencia y los cuidados, que van a ser cada vez más importantes en España por nuestra pirámide demográfica.

Una pregunta interesante que plantean en el libro es si los robots pagarán las pensiones, uno de los grandes retos de España a nivel estatal. ¿Es sostenible el sistema de pensiones español?

Iñaki Ortega: Nosotros creemos que España no puede permitirse desaprovechar la oportunidad que tiene de ser el país de referencia en la economía Silver. Tenemos la esperanza de vida más elevada del mundo junto a Japón. Tenemos un sistema sociosanitario resiliente. Tenemos un Estado del Bienestar robusto y tenemos, por todo ello, unas oportunidades tremendas. Esas oportunidades deberían permitir consolidar el Estado del Bienestar.

Pero con la pirámide de población que tenemos ahora el sistema es insostenible. Se necesitan otras vías para sostenerlo. En el libro no queremos generar desasosiego, al contrario, apostamos por dar más oportunidades de trabajo tanto a jóvenes como a mayores de 55 años. Esa es justamente una de las maneras de consolidar el Estado del Bienestar y el sistema de pensiones, incorporar al trabajo a las generaciones Zeta y Silver.

¿Qué mensaje lanzan a ambas generaciones, que afrontan con incertidumbre el presente y el futuro?

Asun Soriano: El mensaje para ellas dos, pero que es extensible a todas franjas de edad, es que hay que bailar juntos. Como país tenemos muchos retos y debemos trabajar juntos. Hay que romper estereotipos. Los Silver son modernos y están dispuestos a invertir. Y los Zeta están muy preparados. Podemos crear economía, valor y empleo en torno a sus necesidades, pero hay que abrir las orejas. Dicen de los jóvenes que no les gusta tener coches, ¿pero no les gusta porque no quieren o porque no pueden pagarlo? Hay que estar atentos a sus necesidades reales y sus posibilidades.

Iñaki Ortega: Hay que reconocer y denunciar que tanto los Zeta como los Silver son dos generaciones que están en la sombra, ocultas, pero, por contra, pueden levantar a España. Si sacáramos de la sombra a estas generaciones el país tendría unas posibilidades tremendas.