Tras la sorprendente portada de Lecturas que anunciaba la ruptura de Antonio David y Olga Moreno la pasada semana, separación que no han confirmado ni desmentido, este miércoles un familiar cercano del ex de Rocío Carrasco se habría puesto en contacto con Kiko Hernández para confirmarla.

Tal y como reveló el colaborador este martes, Antonio David "no lo confirma porque tendría que confirmar la portada de una revista que es enemiga para él y porque no le han hecho una buena propuesta económica", pero por ello ya lo ha hecho su familiar.

"Después de una semana de silencio de Antonio David y Olga, acabo de colgar con un familiar directo de Antonio David. 10 minutos de teléfono. Se ha portado tan mal que ha dicho: 'De silencio nada'", ha asegurado y ha criticado que se ponga en duda a la revista Lecturas y a sus periodistas.

Entonces, ha contado lo que este familiar le habría dicho: "Olga Moreno y Antonio David están separados y han roto su relación desde que Olga abandona Supervivientes [en julio]. Viven separados. Olga vive en el piso que está al lado de la tienda y Antonio David vive en un piso en Sacaba Beach, un barrio de Málaga".

Al parecer, el exguardia civil le dijo a la diseñadora: "Necesito que me ayudes para no darles la razón a estos del programa de la tarde. Pero Olga le dijo 'me callo por lo que tenemos hasta que se resuelvan ciertos temas, pero no voy a salir diciendo que es mentira que hayamos roto'".

"Al día siguiente de salir la publicación, Antonio David le pidió sacar un comunicado desmintiendo la noticia", ha asegurado Kiko Hernández. "Antonio David estaba preparando aquel lunes el comunicado de la separación, le dice [a Marta Riesco] que lo va a enviar, pero decide no enviarlo cuando sabe que la noticia de la separación va a salir. Todo para desviar la atención y hacer creer a la gente que la publicación se ha equivocado".

"Le revienta que se adelanten, y en vez de un comunicado quería mandar un contracomunicado", ha añadido, refiriéndose a su intención de desmentirlo.