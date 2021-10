La razón por la que Antonio David ni confirma ni desmiente su separación de Olga Moreno, según Kiko Hernández

Una semana lleva coleando la supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Un terremoto mediático del que todo el mundo ha opinado ya. Aunque faltaban algunas voces que no lo habían hecho.

Una de ellas era la de Kiko Hernández, que este martes volvió a Sálvame tras unas semanas de ausencia.

Durante el programa se debatió las razones que tendrían Olga y Antonio David para ni confirmar ni desmentir la noticia que se dio hace ahora siete días. Y, en esas, el madrileño cree tener la respuesta.

"Aquí veo cosas muy raras. Cuando una información llega a una revista y no le interesa, va pasando de una revista a otra hasta que alguna se la queda. Creo cien por cien que es verdad, que hay separación. Yo llevo una semana desconectado y muchos ya lo sabíamos, y lo de la periodista también. Lo que no entiendo es estar en silencio una semana, es lo más absurdo que he visto en mi vida", expuso el colaborador.

Según su opinión, el ex guardia civil no habría hablado aún porque no puede sacar rédito económico de todo. "No lo confirma porque tendría que confirmar la portada de una revista que es enemiga para él y porque no le han hecho una buena propuesta económica", dijo rotundo Kiko Hernández, que sentenció: "Es un cajero automático andante. En cuanto le das cien euros suelta la parrala".