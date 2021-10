Dentro de las múltiples batallas legales que libra Antonio David Flores con su exmujer, Rocío Carrasco, el extertuliano de Sálvame habría recibido una pésima noticia. En este caso, tendría que ver con una nueva sentencia relativa a la pensión de sus hijos.

Además, según desvela este miércoles Lecturas, el ex guardia civil habría utilizado una supuesta estrategia legal en la que mete a sus hijos para esquivar una condena que podría terminar en la cárcel.

Todo parte de la querella que su ex y madre de sus dos hijos Rocío y David le interpuso por insolvencia punible y alzamiento de bienes. Según la misma información, primero se hizo una ejecución dineraria por lo civil y de ahí deriva el proceso penal.

El abogado de Rocío Carrasco considera que Antonio David Flores no pagó la pensión de sus hijos alegando durante años que no tenía dicha cantidad. Pero, según la información de la revista, el abogado de la hija de 'la más grande' lo que hizo fue "esconder" el dinero que ganaba, cobrando facturas mediante empresas y terceros para no abonarle unos 80.000 euros que le adeuda: 58.000 euros por el impago de la pensión de alimentos de sus hijos, más las costas, más los intereses derivados del proceso.

Siempre según la misma información, el fiscal pide dos años de cárcel para Antonio David Flores, aunque el abogado de Rocío Carrasco eleva esta petición a cuatro años, además de 20 meses de multa a 15 euros diarios.

Entonces, según Lecturas, la estrategia del excolaborador de Sálvame pasaba por uno de sus hijos, David Flores, siendo este el que pidiera al tribunal que el dinero exigido por Rocío, es decir, su madre, se le pagara a él, por ser uno de los hijos a los que atañe la pensión.

Una petición que, desvela la revista del corazón, el juez ha desestimado.