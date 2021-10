El Tribunal Supremo ha inadmitido este miércoles una querella contra el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por un tweet que puso apoyando a los "antifascistas" después de los disturbios producidos en diferentes ciudades españolas por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel. La querella fue presentada por Vox y por la Confederación Española de Policía, que acusaron a Echenique de incitar a la comisión de delitos. No obstante, el Alto Tribunal no apreciar delito en el mensaje.

El rapero fue encarcelado el 15 de febrero de este año para cumplir una condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Entonces, se sucedieron por diferentes capitales protestas en su apoyo, que se saldaron con una veintena de detenidos. Dos días después, el 17, Echenique trasladó en Twitter todo su apoyo "a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles".

Pese a esto, la formación de Santiago Abascal presentó la querella, en la que le señalaba por "incitar" a la comisión de delitos relacionados con los desórdenes públicos, un delito penado con hasta un año de cárcel. Sin embargo, la Sala de lo Penal defiende la inadmisión de las querellas “al no estar debidamente justificada la comisión de los hechos punibles atribuidos al querellado". Señala el magistrado en el auto que Vox alega que Echenique alienta a la violencia de forma "clara, inequívoca e idónea", algo que no prueban.

"No se aporta indicio alguno de su relación con los graves altercados y disturbios que, como se admite, se iniciaron con anterioridad a la publicación del mismo [el tweet]", añade el auto. Tampoco los querellantes aportan ningún indicio "que no se infiere sin más del mensaje ya descrito" para sancionar a Echenique por promover la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones.

Calvo acusó a Echenique de alentar los disturbios

El mensaje compartido en Twitter por Echenique también le valió el reproche público de la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que le acusó de "alentar" las protestas y también la querella de Vox y un sindicato policial. Una cosa", dijo Calvo, "es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión, y otra es alentar a estar en una situación en la que vimos heridos y detenidos; todo esto es absolutamente inabarcable dentro de la responsabilidad que quienes tenemos cargos públicos tenemos que afrontar, porque la convivencia consiste en el cumplimiento de las normas", defendió.

También reaccionaron así el es ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el ex delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Ábalos recalcó que la "opinión" de Echenique era "personal" y que no es la posición del Gobierno. Franco afirmó que tenía que "morderse la lengua". Echenique, no obstante, dijo después que era evidente que "nadie apoya los saqueos ni la quema de contenedores".