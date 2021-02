Unidas Podemos se queda solo en su postura sobre los altercados ocurridos en las marchas a favor del rapero Pablo Hasél, condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Ni las furibundas críticas de los partidos de la oposición, ni los señalamientos de su socio de gobierno, el PSOE, han provocado que la formación que dirige el vicepresidente segundo, PabloIglesias, haya condenado los disturbios que se han producido en Barcelona y en Madrid.

Este jueves, RafaMayoral, portavoz nacional de Podemos, no ha condenado los actos violentos vividos en Sol y en Urquinaona, donde se llegaron a quemar contenedores y a destrozar mobiliario urbano. Además, ha puesto en cuestión la actuación de la Policía por el uso, en Cataluña, de pelotas de goma. "Nadie puede quedar mutilado por acudir a una manifestación", ha señalado a las afueras del Congreso de los Diputados.

No es la única ocasión que la formación ha tenido para condenar los altercados. Ayer por la noche, la diputada de UP en el Congreso Sofía Castañón tuvo una entrevista en el 24 horas de RTVE en la que sí afeó la violencia pero, en cambio, la relacionó con la pérdida de un ojo de una manifestante y no con las protestas. En su opinión, las marchas fueron "pacíficas" hasta que "grupos agitadores decidieron que se liara".

Tampoco el portavoz de UP en la Cámara Baja, PabloEchenique, ha señalado los altercados. Es más, incluso la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, le ha acusado de "alentar" esos disturbios por un tuit que puso anoche en el que criticó a la policía. "La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia", señaló el dirigente morado.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

"Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión, y otra es alentar a estar en una situación en al que ayer vimos heridos, detenidos, incluso una chica, que hay una investigación abierta, y todo esto es absolutamente inabarcable dentro de la responsabilidad que quienes tenemos cargos públicos tenemos que afrontar, porque la convivencia consiste en el cumplimiento de las normas", ha defendido Calvo en un mensaje contundente y directo a Echenique. Además, no ha sido la única miembro del ala socialista del Ejecutivo en afear a Podemos su posición.

El Ministerio del Interior, dirigido por FernandoGrande-Marlaska, ha querido mostrar su apoyo a los policías frente a lo que ha señalado como "una minoría de violentos". "Nuestro reconocimiento a la labor de la Policía y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad garantizando la seguridad de todos frente a los altercados provocados por una minoría de violentos. Deseamos la pronta recuperación de los agentes que resultaron heridos", ha señalado el departamento ministerial en su cuenta de Twitter.

Nuestro reconocimiento a la labor de la @policia y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad garantizando la seguridad de todos frente a los altercados provocados por una minoría de violentos



Deseamos la pronta recuperación de los agentes que resultaron heridos — Ministerio del Interior (@interiorgob) February 18, 2021

Un mensaje similar ha lanzado José Manuel Franco, líder de los socialistas madrileños y delegado del Gobierno en Madrid. En una comparecencia ante la prensa, ha llegado a decir que tiene que “morderse la lengua” para no decir todo lo que piensa sobre las declaraciones de Echenique. Franco ha asegurado que no es “agradable” que miembros de un partido que son “socios del Gobierno de España” se pronuncien de esta manera. Ha añadido así que le parece "muy bien" que haya manifestaciones, pero ha indicado que "no se puede tolerar" que se rompa mobiliario urbano y escaparates, lo que ha tildado de "vandalismo". Además, el delegado del Gobierno ha señalado que resultaron heridos 32 agentes.

El PP pide en bloque el cese de Iglesias

Por su parte, el Partido Popular ha aprovechado para pedir el cese del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y del propio Pablo Echenique. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado a Pedro Sánchez a que “cese inmediatamente” a Iglesias por ser "aliado" y "estar siempre detrás de movimientos vandálicos y violentos".

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha aludido a Echenique en sus manifestaciones. "No deben estar en el Gobierno quienes alientan, apoyan y amparan conductas de este tipo, quienes en sus declaraciones manifiestan su comprensión hacia quienes quieren dinamitar la convivencia", ha afirmado Almeida sobre al apoyo expreso del portavoz de Podemos a las protestas.