La pandemia traslada los hurtos de la calle a las casas con los falsos revisores del gas y la luz

No dejar entrar en casa a nadie que no supiéramos que iba a venir. Es el consejo que los Mossos d’Esquadra dan para evitar un tipo de estafa que a raíz de la pandemia ha ido en aumento: la de los falsos revisores del gas y la luz. Se trata de grupos organizados que se mueven por toda España, y que en Catalunya tienen especial presencia en el Área Metropolitana de Barcelona.

A raíz de la Covid-19, el uso más intensivo de los hogares y el descenso del turismo han trasladado los hurtos de las calles a las casas, y además cuentan con la ventaja de que con la mascarilla es mucho más difícil identificar a los delincuentes.

Su método de actuación

Su ‘modus operandi’ acostumbra a ser el siguiente: Utilizan los teléfonos de las antiguas páginas blancas para llamar previamente a sus potenciales víctimas y sacarles información; fingiendo ser encuestadores del Ayuntamiento, o de Cruz Roja, por ejemplo. De esta forma averiguan si la persona da el perfil que buscan: el de una persona mayor -preferiblemente mujer- que vive sola.

Una vez tienen fichada a la víctima, los estafadores se personan en su domicilio diciendo que son revisores de la luz o del gas, y piden entrar en casa para proceder a hacer dicha inspección. Estas visitas acostumbran a ser dos mujeres, que incluso llegan a contar con un conductor para desplazarse con más facilidad.

Cuando consiguen entrar en el domicilio, pueden cometer diferentes tipos delitos: que uno de los estafadores pasee por el domicilio robando objetos de valor mientras el otro hace la supuesta revisión; estafar pidiendo el pago en efectivo de la inspección o pedir números de tarjeta de crédito para hacer cargos posteriores; o, en el peor de los casos, robar con violencia e intimidación.

“Si tienen que usar la violencia lo harán sin escrúpulos, aunque se trate de gente mayor”, ha explicado Sergi Martínez, subjefe del Área técnica de proximidad y seguridad ciudadana de los Mossos d’Esquadra, este miércoles en una atención a los medios.

Consejos de prevención

Para evitar ser víctima de este tipo de situaciones, es importante saber que estas revisiones solamente se realizan una vez cada cinco años, y que las empresas tienen que avisar -habitualmente por carta- 45 días antes de la inspección. Por lo tanto, si no hemos recibido ningún aviso, no debemos dejar entrar a nadie en casa. Además, cabe señalar que estos revisores nunca van a pedir ningún pago en el momento, y que no hay que perderles de vista ni a ellos ni a los objetos de valor cuando entren en casa.

Asimismo, este miércoles se ha puesto en marcha una campaña preventiva de la mano de Mossos d’Esquadra, junto con el gremio de instaladores FEGiCAT y la compañía de climatización BAXI, que consistirá en repartir 500.000 carteles por diferentes comunidades de vecinos para que la población conozca este fenómeno. El 80% se repartirá por las tres regiones metropolitanas, que es donde más delitos de este tipo se han reportado, y el 20% restante se distribuirá por otros puntos de Catalunya.