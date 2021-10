La vicepresidenta segunda y número uno de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, es la líder mejor valorada por los españoles de entre los principales dirigentes de ámbito nacional. Así lo refleja la encuesta realizada por DYM para 20minutos, que constata sin embargo que los ciudadanos creen que solo hay dos candidatos con opciones reales de conseguir la Presidencia del Gobierno tras las próximas elecciones generales: Pedro Sánchez y Pablo Casado.

Díaz repite como la líder mejor valorada con una nota media de 4,2 sobre 10, dos décimas más que en el sondeo del mes pasado, y se distancia de Sánchez, que cae del 3,9 al 3,6 de media en el último mes. El líder del PP, Pablo Casado, obtiene una nota promedio de 3,4, una décima más que sus homólogos de Más País, Íñigo Errejón, y Cs, Inés Arrimadas. Y Santiago Abascal(Vox) vuelve a ser el líder peor valorado con un 2,9.

Díaz, además, es la líder que mejor valoración obtiene entre sus propios votantes, que la califican con un 7,6. Además, obtiene una nota media de 6,3 entre quienes votaron al PSOEen las anteriores elecciones, apenas una décima menos que el propio Pedro Sánchez.

El líder socialista, por el contrario, es el dirigente al que un porcentaje mayor de encuestados (un 37,2%) considera capacitado para ser presidente, aunque Díaz se sitúa a su rebufo, ya que un 36,5% de los españoles piensa lo mismo de ella. La número uno de Unidas Podemos, de hecho, es la líder de los grandes partidos cuya capacidad para gobernar menos rechazo genera, y aunque hay más ciudadanos que la consideran incapacitada para sentarse en la Moncloa que los que piensan lo contrario, su saldo negativo (9,8 puntos) es el menor de los principales líderes.

No obstante, apenas un 7,3% de los encuestados piensan que Díaz será la próxima presidenta del Gobierno. La mayor parte de los ciudadanos solo ven en una buena posición para llegar a la Moncloa a Sánchez (el 30,4% cree que seguirá en el poder) y Casado (el 29% piensa que será el próximo presidente).

La encuesta también pregunta a los ciudadanos si preferirían que, en las próximas elecciones, Podemos se presentase en solitario o en coalición. Aunque son más los que prefieren que concurra en solitario (39,8%) en lugar de en coalición (18,2%), entre los votantes morados esta segunda opción es mayoritaria: un 54,7% considera que habría que buscar alianzas con otras formaciones, por solo un 36,3% que cree que el partido debe acudir a las urnas en solitario. Entre los votantes delPSOE, el 24,9% de los electores socialistas quieren que Podemos forme una coalición con otras fuerzas, frente al 42,6% que lo rechaza.

En lo que no hay discusión es en la capacidad de Díaz para liderar esta eventual candidatura conjunta. El 44,7% de los votantes la ve "adecuada", mientras que el 28,6% considera que no. Entre los votantes de Podemos el porcentaje de aprobación escala al 85,5%, y entre quienes votaron al PSOE en 2019 es del 68,6%.

Valoración de líderes políticos en octubre, según la encuesta de DYM. Henar de Pedro

Los número uno de PSOE y PP, reforzados tras sus cónclaves

Pedro Sánchez y Pablo Casado salen reforzados del 40º Congreso Federal del PSOE y de la Convención Nacional del PP, respectivamente, a ojos de una mayoría de encuestados. Según el estudio del Instituto DYM para 20minutos, Sánchez ha salido más reforzado que Casado, aunque si los datos se analizan por electorados, los populares son más optimistas que los socialistas cuando se les pregunta por sus respectivos líderes.

En el caso de Sánchez y el Congreso Federal del PSOE, el 39,3% de los encuestados creen que el secretario general socialista sale "fortalecido", un 28,5% dice que sale "debilitado" y el restante 32,2% no sabe o no contesta.

En el caso de Pablo Casado y su Convención Nacional, los datos son más ajustados: un 35,9% afirma que sale "fortalecido", un 32,4%, que "debilitado", y el 31,8% duda o no responde.

El sondeo también se interesa por otros asuntos de actualidad para los dos principales partidos, por ejemplo, por la "cohesión" en el seno del PSOE. Preguntados por esta cuestión, tres de cada cuatro (74,4%) dicen que los líderes socialistas "todavía mantienen diferencias entre sí", frente al 14,8% que cree que "están unidos". Incluso los votantes del PSOE creen que la imagen de unidad del Congreso Federal es un espejismo: sólo tres de cada diez creen que el partido está unido, menos de la mitad de los socialistas que ven aún diferencias (64,5%).

Asimismo, son mayoría los que creen que Felipe González discrepa de la "línea política de Pedro Sánchez": apenas un 10% creen que el expresidente y el actual inquilino de la Moncloa sintonizan, mientras que el 56,7% creen que González está lejos de los planteamientos del hoy presidente. Entre el electorado del PSOE, las cifras no son mucho mejores: el 20% ve sintonía y el 42,5%, diferencias.

En el caso del PP, la encuesta se interesa por las aspiraciones de la hoy presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: uno de cada cuatro encuestados (25,6%) cree que sólo quiere ser presidenta autonómica, mientras que el 62,6% afirma que quiere ser "futurible candidata a la Presidencia del Gobierno". La impresión de que Ayuso quiere gobernar España es mayoritaria entre todos los electorados, aunque en el caso del PP las cifras están más igualadas -el 52,1% cree que aspira a la Moncloa, y el 44,6%, no-.

Los votantes del PP, más optimistas

En el caso de los votantes del PSOE, el 64,5% cree que el Congreso Federal ha fortalecido a Sánchez, el 14,3% cree que lo ha debilitado y el 21,2% no sabe o no contesta. Los populares son más optimistas: el 74,3% dice que Casado sale más fuerte de la Convención Nacional; el 12,2%, que más débil; y el 13,5% restante duda o no responde.