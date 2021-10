Díaz afirma que PSOE y UP chocan por el "alcance" de la reforma laboral y acusa a Sánchez de reabrir un tema "ya cerrado"

El debate en el seno del Gobierno en relación a la reforma laboral no tiene nada que ver con la "metodología" de negociación, sino que es sobre "contenidos", sobre el diseño que debe tener el nuevo mercado de trabajo en España. Así de claro lo planteó este martes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, apenas unas horas después de que la vicepresidenta económica Nadia Calviño asegurase justo lo contrario tratando de rebajar el fuerte choque generado en los últimos días. Díaz criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "reabierto" un debate que, según la vicepresidenta, PSOE y Unidas Podemos cerraron el pasado diciembre discretamente. Y le urgió a pactar ya las líneas maestras de esta reforma laboral para cerrar la crisis y aprobar el texto antes de fin de año.

Díaz se pronunció en esos términos tras su reunión en Roma con el ministro italiano de Trabajo, Andrea Orlando, y después de unos días de máxima tensión en el seno de la coalición de Gobierno por la intención de Calviño -secundada por la Moncloa- de pasar a coordinar la negociación con patronal y sindicatos en relación a la reforma laboral. Este martes, la parte socialista del Ejecutivo bajó el tono y tanto la portavoz, Isabel Rodríguez, como la propia Calviño afirmaron que "no hay ningún tipo de inconveniente" en que Díaz siga pilotando la mesa, como lleva haciendo desde que comenzó el pasado marzo.

La vicepresidenta económica, de hecho, rebajó las discrepancias con Unidas Podemos a una cuestión de "metodología", en relación a cómo se va a "organizar" el Gobierno "de aquí a final de año para lograr ese deseado acuerdo". Una visión que Díaz aseguró que no se corresponde con la realidad. "Las razones metodológicas no existen, seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. El problema es el qué, no el quién", espetó la vicepresidenta segunda. Es más: Díaz aseguró que "a la ciudadanía no le importa" cómo se organiza el Gobierno, sino si va a "acabar con la precariedad" o con "la política de devaluación salarial del PP" y si va a establecer una legislación para que los jóvenes trabajen "en condiciones dignas".

