Adriana Abenia se plantea no llevar a su hija al colegio: "¿Compensa que los niños sufran tanto y estén siempre colgando?"

"¿Compensa realmente que los niños sufran tanto, que estén todo el día colgando?". La presentadora Adriana Abenia, madre de la pequeña Luna, de dos años, dio pie este lunes a un debate en Instagram lanzando esta pregunta.

Consciente de que su opinión no iba a ser compartida por todos sus seguidores, Abenia explicó que a su hija se le ha vuelto a "atragantar" la vuelta al colegio, lugar al que volvió esta semana "llorando y suplicando".

Los padres de la pequeña pensaban que esta ya se había adaptado a la escuela. Para Abenia, de hecho, esto era una alegría, aunque se equivocó: Luna no ha conseguido asumir que se tiene que separar de sus padres durante unas horas.

Para la televisiva, el colegio "es una forma de sociabilizar, de estar con otros niños y de aprender a valerse por sí mismos". No obstante, cree que la edad de su única hija -ya confesó que no pensaba volver a ser madre- no es la adecuada para dar el salto a las clases.

"Seguro que muchos se me echan encima, pero yo creo que un niño de menos de tres años no está preparado para estar fuera de su casa, sin sus padres", expresó al respecto. Unas palabras que provocaron todo tipo de opiniones, tanto negativas como positivas, ya que muchas madres aplaudieron el valor de Abenia de poner este tema 'tabú' sobre la mesa.

Sara Sálamo, en la misma situación

La reflexión de la presentadora llega un mes después de que Sara Sálamo contara que no pensaba llevar a su hijo al colegio para evitarle un disgusto. "La cosa está en que la vida está orquestada de esta forma y hay que tragar, pero no creo que sea lo más apropiado, sinceramente", compartía la actriz en sus redes.

"El primer día de escuela se vuelve a la mano dura. Al 'deja que llore y vete sin mirar atrás. Que es parte del proceso. Deja que llore, si en tres días se le pasa. Déjalo llorando, que luego seguro que estará bien'", dijo como ejemplo de lo que se suele decir. "Y lo siento pero no", fueron las palabras de la psicoterapeuta Paloma Roig que compartió la intérprete en Instagram.

Comentario de Sara Sálamo. INSTAGRAM

"Ya no trago más. Dejar a una criatura de 1, 2 o 3 años en un lugar que no conoce, con personas a las que no conoce de nada, el primer día que pone un pie en ese espacio, es violento", opinó. "La solución no es hacer ver que no pasa nada para sentirnos mejor. O decir que es parte del proceso. La solución es plantarnos. Luchar por adaptaciones dignas. Por ratios aceptables. Luchar por un permiso laboral que nos permita acompañar a nuestras crías".

En esta publicación, Sara Sálamo dejó un comentario confirmando que opinaba igual que la experta: "100% de acuerdo. Mi hijo de dos años sigue sin ir a la escuela porque se dio esta situación y, para mí, era insostenible que pasara por algo así".

Después, la actriz publicó una 'historia' en la que dejaba claro que su mensaje no era "una crítica a las madres y padres que sufren esta situación", sino "una crítica al sistema" que pone estos "periodos de adaptación" tan cortos.