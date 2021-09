Sara Sálamo cuenta por qué ha dejado de llevar a su hijo al colegio: "Es insostenible que se quede llorando"

La vuelta al cole siempre es un momento complicado del final del verano. No solo los estudiantes regresan hastiados a los centros educativos, sino que también hay niños que comienzan por primera vez su etapa escolar, y eso puede provocarle llantos a alguno de ellos.

Es el caso del hijo de Sara Sálamo y el futbolista Isco, que parece haber vivido un mal primer día de colegio y, por ello, la intérprete decidió tomar una drástica decisión.

Así lo contó la actriz en el post de la psicoterapeuta Paola Roig titulado "¿Dejar llorar es parte de la adaptación?". En él, la experta en maternidad feminista habla de la práctica de no coger al niño cuando llora para que no se acostumbre, pero también aborda el asunto del primer día de colegio.

"El primer día de escuela se vuelve a la mano dura. Al 'deja que llore y vete sin mirar atrás. Que es parte del proceso. Deja que llore, si en tres días se le pasa. Déjalo llorando, que luego seguro que estará bien'", dijo como ejemplo de lo que se suele decir. "Y lo siento pero no".

"Ya no trago más. Dejar a una criatura de 1, 2 o 3 años en un lugar que no conoce, con personas a las que no conoce de nada, el primer día que pone un pie en ese espacio, es violento", opinó. "La solución no es hacer ver que no pasa nada para sentirnos mejor. O decir que es parte del proceso. La solución es plantarnos. Luchar por adaptaciones dignas. Por ratios aceptables. Luchar por un permiso laboral que nos permita acompañar a nuestras crías".

Comentario de Sara Sálamo. INSTAGRAM

En esta publicación, Sara Sálamo dejó un comentario confirmando que opinaba igual que Paola Roig: "100% de acuerdo. Mi hijo de dos años sigue sin ir a la escuela porque se dio esta situación y, para mí, era insostenible que pasara por algo así".

Después, la actriz publicó un story en el que dejaba claro que su mensaje no era "una crítica a las madres y padres que sufren esta situación", sino "una crítica al sistema" que pone estos "periodos de adaptación" tan cortos.