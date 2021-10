Zara vuelve a inspirarse en uno de los zapatos más famosos de la temporada: los tacones de plataforma de Versace

Gran tendencia que sacan las marcas de lujo, gran tendencia que versiona Zara. La firma de Inditex no pierde el tiempo para sacar la versión low cost de las prendas que más triunfan por las redes sociales, zapatos incluidos.

Si bien hace unos días ssalieron a la luz los botines de Bottega Veneta, de los cuales Zara se ha inspirado, ahora le ha llegado el turno a los zapatos de plataforma de Versace. Se trata de una crónica de una copia anunciada.

Los zapatos de tacón y plataforma de Versace llevan siendo un must have desde que la casa italiana los presentase en su colección otoño-invierno 21/22, sin embargo, su elevado precio de 1.090 € no es para cualquiera y pese a que alguien se los pueda permitir, están agotados en todas las tallas y colores.

Zapatos de salón 'Medusa Aevitas'. VERSACE

En este vacío, Zara ha decidido dar el paso y sacar su propia versión de los Medusa Aevitas, con un diseño extremadamente parecido, aunque únicamente en color rojo y con una plataforma más sensata.

Con un tacón de 11,5 cm -los de Versace miden 15,5 cm-, ambos zapatos comparten un vivo color, son de puntera y tacón cuadrados y añaden una cinta que sujeta el zapato al tobillo. Aunque el diseño de Zara no tiene doble plataforma, su precio de 69,95 € le convierten en un digno rival.

Salón plataforma tejido. ZARA

Pese a que se pueden comprar tanto en formato físico como online, en las tiendas el modelo está a punto de agotarse y quedan muy pocas tallas, por lo que lo mejor es comprarlos a través de su página web para tener un par asegurado.