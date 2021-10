Bad Bunny se sube al carro y opina sobre la polémica de J Balvin: "No nomino su canción 'Agua' ni a los Nickelodeon"

Ya hace unas semanas del llamamiento que hizo J Balvin para boicotear los Grammy Latinos tras descubrir que no había sido nominado a categorías principales y, por tanto, respaldó una falta de respaldo hacia artistas latinos y el reguetón. Desde entonces y hasta hoy, varios compañeros han protestado con indignación y Residente quiso poner los puntos sobre las íes. Ahora es el mismísimo Bad Bunny quien ha querido comentar su perspectiva de la situación, razonando una comprensión ante ambos pero... No muy a favor de alguna nominación hacia J Balvin.

René Pérez, más conocido como Residente, replicaba en redes que sus canciones no están a la altura de las de otros artistas que, como él, sí han recibidos varios premios de la Academia Latina: "Tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le pueden gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin".

Ante la pregunta directa sobre su postura ante esta discusión, Bad Bunny no se ha mojado demasiado en una de sus últimas entrevistas. Eso sí, tampoco le ha temblado la voz para contestar, no sin antes reírse y bromear sobre lo mucho que le gustan los hot dogs.

Un "pleito dedicado", así lo define Bad Bunny, añadiendo que no puede opinar demasiado al respecto: "Puedo entender un punto de J Balvin, quizá se lucran de la popularidad del género del reguetón y tendrían que tener más consideración a las producciones y canciones de esta música".

Sin embargo, también da su apoyo a Residente: "Al mismo entiendo a René y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con él. En los Grammy también hay nominaciones de artistas urbanos".

En uno de sus speech que dio cuando recogió su premio de los Billboards, ha recordado en su entrevista, añadió que hay muchos artistas que se encuentran nominados en unos premios y no en otros. Añadía, asimismo, que él mismo no ha obtenido otras nominaciones y, en cierto punto, lo llega a comprender.

"Yo soy juez de los Grammy y no nomino su canción Agua ni a los Nickelodeon", ha confesado Bad Bunny, tajante, sobre la situación de que su canción tampoco la ve merecedora del premio, añadiendo que a él "le tomaron en consideración".

Bad Bunny se farjardió, que ni le va a Residente ni a Jose. https://t.co/GbvDAHPdaz — Felipe ' 🔥 (@FelipeSSC) October 16, 2021

"Hawaii es un tema de reguetón de Maluma, es un buen tema", justifica, a favor de ese ejemplo. "Yo no hago música para premios, si me lo dan, bien, pero estoy tranquilo con lo mío", añadió.

Otros artistas que ya han opinado sobre el tema son Beatriz Luengo y Yotuel Romero, que subieron vídeos al respecto y que, en ambos casos, fueron borrados. "No vale respetar cuando uno está contento e irrespetar cuando consideras que no te tuvieron en cuenta lo suficiente. Tampoco vale incitar a que todo el mundo le dé la espalda a unos premios y unos votantes que han dado un voto a otros artistas que, como tú, merecen una oportunidad", añadía Luengo. Yotuel, por su parte, fue tajante: "El género no empezó cuando usted llegó".