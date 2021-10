No hay cosa que se le resista a Beatriz Luengo. Ni ritmo. La cantante y compositora madrileña vuelve a sorprender y esta vez se desahoga a través de la letra de este beat urbano que no deja indiferente a nadie y para cuyo videoclip cuenta nada menos que con la participación de Paquita la del Barrio. Y no solo triunfa en la música. Su libro, El despertar de las musas, sigue dándole alegrías.

¿De qué va 'Chanteíto pa' un ex'? Es una canción para un desamor que se puede bailar, se puede cantar en la ducha, en el coche... Es la canción que no querrás que te dediquen (ríe). Yo quería fusionar ese sonido desde hace mucho tiempo y hacer una canción urbana con un mensaje que me llama mucho la atención, que es el de Paquita la del Barrio. Ella, desde que inició su carrera hace ya mucho tiempo, siempre fue muy explícita, por lo que siento que está más actual que nunca.

Además, está basada en la más cruda realidad. Es una canción de enfado, porque es una historia real de unos amigos que se iban a casar y me pidieron que les hiciera una canción para su boda. Dos semanas antes de ese día, uno de ellos fue infiel, así que, en una tarde de desamor y desengaño escuchando a Paquita, les dije: 'yo la canción te la voy a seguir componiendo, pero ya no será de amor'.

¿Hay alguna fórmula para llevarte bien o al menos tener buena relación con un ex? Sí. El sarcasmo es la mejor manera de superar lo malo que te pase. Esta es una canción que, si se la cantas a tu ex, terminaréis tomándoos un tequila y él diciendo: 'pues soy un poco cabrón, pero todo bien' (ríe).

Por cierto, menudo pelotazo Hawái, dándole la réplica a Maluma. Ha sido una cosa loca. Subí el vídeo y a los cinco minutos ya tenía dos millones de reproducciones. No me lo esperaba. Yo respeto a Maluma y a todo el mundo, porque la libertad de expresión es fundamental y yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que cantar, lo que pasa es que sí tenía un punto de vista de 'eres mía porque yo lo digo'. Por eso me apetecía contestar y poner el debate sobre la mesa. Un debate que se llevó incluso a las aulas.

Se muestra como una mujer fuerte y segura. ¿Es realmente así fuera de los escenarios? Yo creo que sí. Soy calmada, o eso me dice la gente que me rodea, pero también bastante fuerte en el sentido de que soy empática con la opinión de los demás. Cuando alguien me critica, lo tomo bien. Estar en las redes, por ejemplo, es estar expuesto a que una persona de manera constructiva te dé su opinión y se pueda debatir. Es imposible gustarle a todos. Cuando no va desde lo constructivo no me interesa. El tiempo te da esa fortaleza.

Ha hablado sin tapujos de los kilos que engordó con el embarazo y de los problemas postparto. Es necesario naturalizar las cosas que nos pasan, porque, al final, yo creo que una persona que te sigue quiere ver esa parte real. En mi caso, yo he tenido un hijo, y tengo que aceptar que mi cuerpo ha cambiado. Estoy disfrutando del proceso, de mi niña, y recuperándome poco a poco. No puedo dejar de comer de repente, porque la estoy dando el pecho. Se trata de una cuestión natural.

Ganadora de un Grammy Latino como compositora, ¿se la rifan los artistas? No sé si rifar, pero tengo la confianza de gente que me ha sorprendido mucho. Es un oficio que hago con mucha pasión. Ahora compongo para el disco de Christina Aguilera y estoy haciendo también la música de la nueva película de Marvel y siento que me están pasando cosas que nunca imaginé.

Beatriz Luengo, en la azotea del hotel Aloft Madrid Gran Vía. JORGE PARÍS

Formó parte de Patria y vida, la canción de Yotuel que se ha convertido en un himno en Cuba. Es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Todas las personas, dentro de nuestra trinchera, deberíamos pensar cómo ser útil a nuestra sociedad. Para mí la música tiene una gran utilidad y Patria y vida es eso. Yotuel, mi chico, lucha constantemente por la libertad de su pueblo, porque Cuba decida su propio camino y haya una democracia. Patria y vida es eso: levantó al pueblo de Cuba y, bajo su grito, se echó a la calle. Que le llame el presidente de Estados Unidos, el papa Francisco, el Parlamente Europeo... Me siento feliz.

¿Por qué cree que El despertar de las musas ha tenido tanto éxito? Ha sido una sorpresa. Salió con muy poca expectativa y, en español, va por la edición número once y es uno de los libros más vendidos de 2020. Mi finalidad era dar a conocer doce historias de doce personas -once mujeres y un hombre- que no fueron reconocidas en su momento. Siempre digo que para mirar el futuro hay que reivindicar el pasado. La lucha de las mujeres no viene de ahora, siempre lo hemos hecho, lo que pasa es que hemos tenido diferentes trabas durante la historia. Y eso es lo que quería contar.

Una lucha por la igualdad que hoy sigue. Si, y cuando, en el 2021, la gente duda de si esta lucha tiene lógica o no, o se inventa palabras estúpidas como feminazi, que es tan fea... Mi chico es de raza negra, mis hijos son mulatos y el 80% de la gente que me rodea es gay, así que no podría imaginar que una lucha por la igualdad se le denominara algo que acabara en nazi. Es que es horrible el concepto. De repente reivindicas mujeres del pasado, una película o un libro, y, en seguida, alguien te hace ese comentario tan horrible. Yo creo que hay que seguir buscando una sociedad que nos iguale, y no me vale que ya lo estamos. Por ejemplo, en el mundo de la composición, que es donde yo me siento cómoda hablando, porque es mi espacio, eso no es así.

¿Volverá UPA? ¿Estaría dispuesta a participar? Pues no lo sé. UPA es muchas cosas. Marcó una generación, porque tuvo la cualidad de que la serie se llevó a la música. Eso lo hemos visto con el paso del tiempo y es muy bonito, pero, a la vez, asusta. Si la serie vuelve, tiene que hacerlo para hacer algo verdaderamente innovador. UPA lo fue en muchas cosas, en el baile en televisión, en los temas que trataba... Así que no nos gustaría que volviera para hacer un encuentro sin más, sino para hacer algo diferente.

¿El éxito de la serie le vino bien o mal a su carrera? Parece que fue hace un siglo, pero no ha pasado tanto tiempo. No tuvimos un equipo que nos ayudara a desarrollarnos a partir de la serie. Si UPA hubiera existido ahora mismo, como lo que pasa con La casa de papel o Élite, sería muy diferente. En la época de UPA, si eras muy popular o salías en la tele, había muchas cosas que automáticamente no podías hacer. En los castings, si venías de la tele los directores no te querían ver, porque hacer tele y hacer cine era totalmente opuesto. Ahora, prácticamente, si no vienes de la tele es muy difícil que hagas cine. Ahora, si tienes un boom mediático y las niñas se visten como tú, las marcas se te rifan y te caen miles de ofertas de trabajo. Con nosotros pasaba todo lo contrario. Lo difícil de UPA no fue UPA, fue salir lleno de un montón de etiquetas que, en ese momento, era muy difícil quitártelas. No fue mi caso, pero he visto parar la carrera de muchos compañeros con muchísimo talento que salieron de esa o de otras series que no han podido desarrollarse más. Y es una pena.

Entonces, es una superviviente. Yo tuve que empezar de cero, y mi manera de hacerlo fue irme a Francia y a Estados Unidos. Me hice un hueco en la composición y fui ganando credibilidad, hasta conseguir once nominaciones a los Grammy. ¡Conseguir eso para, en ese momento, la chica de UPA era tristemente imposible! Ahora todo ha cambiado. Si tienes éxito, todo el mundo quiere hacer cosas contigo.

BEATRIZ LUENGO La compositora, cantante, escritora, actriz, bailarina y empresaria madrileña, de 38 años, saltó a la fama por su papel de Lola en 'Un paso adelante'. Después, ha triunfado en la música como intérprete y compositora. Tiene cinco álbumes como solista y colaboraciones con artistas como Omar Montes, Reik o Mala Rodríguez.

¿Volvería a hacer tele? En España he tenido desencuentros con la tele, en el sentido de que, cuando me han propuesto un proyecto interesante, yo ya tenía cosas que no podía dejar; y, cuando he estado aquí por un tiempo, no ha podido ser. A pesar de ese desencuentro, quiero volver, así que yo creo que pronto.