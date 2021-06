Beatriz Luengo confiesa los efectos secundarios del postparto: "He cogido 20 kilos en este embarazo"

Los embarazos no siempre es todo positivo, y cada vez más famosas e influencers se animan a contar sus experiencias durante y tras el nacimiento de sus retoños.

Temas que van desde la lactancia a la aceptación de un cambio de imagen a causa del embarazo, como el caso de la cantante, Beatriz Luengo, que durante una entrevista con la revista ¡Hola!, se ha sincerado sobre ello.

La bailarina y su pareja, Yotuel Romero, ampliaban la familia en abril con el nacimiento de su hija Zoë, convirtiendo así a su hijo D´Angelo en hermano mayor con tan solo cinco años.

Dos meses después, Luengo se sigue recuperando del postparto intentando recuperar su peso antes de quedarse embarazada: "Con este embarazo, he cogido veinte kilos. Aunque siempre he comido sano, he retenido mucho líquido. Todavía me quedan cinco kilos".

Aunque la actriz también ve aspectos positivos en la recuperación, como su genética: "Tengo mucha suerte porque soy muy fibrada. Aunque tengo abultado el estómago, está duro. Tampoco tengo estrías porque tengo muy buena piel".

La pareja, además de comentar sobre el estado físico de Luengo, también han hablado sobre a quién se parece más la pequeña, comparaciones que ambos todavía no se han puesto de acuerdo. Yotuel afirma que es "igual que su madre", mientras que Beatriz está convencida de lo contrario.

Un nacimiento que, de momento, los padres afirman ser el último y "plantarse aquí", ya que supone mucho esfuerzo compenetrar la crianza con el trabajo. Además de las ayudas por parte de familiares que reciben para poder hacen ambas cosas sin renunciar a ninguna.