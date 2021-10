Hasta 100 euros de ahorro en un robot aspirador de Roomba para conseguir una casa impecable

Quien diga que los robots aspiradores no han facilitado la vida de los usuarios, miente. Y es que a todos nos gusta llegar a casa y encontrarla limpia (¡y libre de bacterias!) sin que nosotros hayamos tenido que invertir nuestro tiempo y esfuerzo. Bueno sí, debemos destinar unos minutos a programar el ciclo de limpieza, ya sea en el propio robot o en las aplicaciones con las que normalmente están sincronizadas. Así, no es de extrañar que estos dispositivos causen sensación en jornadas de grandes rebajas o sean los más deseados en las wish list cuando se acercan estas fechas (Black Friday o Navidad).

Eso sí, a la hora de elegir el modelo más adecuado para nuestro hogar, no debemos dejarnos llevar solo por las promociones, ya que hay que sopesar sus prestaciones, al tipo de suelo que tenemos en nuestro hogar y si, por ejemplo, queremos que solo aspire o que también friegue y pase la mopa. En este caso, debemos apostar por un modelo con tanque mixto que permita ambas funciones. Claro que podemos tener la suerte de que demos con un dispositivo que nos encaje en cuanto a prestaciones y que, encima, tenga una buena rebaja. En el catálogo de Amazon hemos encontrado la Roomba 692, un gadget muy completo adecuado para todo tipo de suelos y con sistema de limpieza en tres fases, con una rebaja del 26% que te permite ahorrarte 100 euros en su compra. ¿Quieres descubrir sus prestaciones?

Robot aspirador Roomba 692. Amazon

Este robot aspirador de Roomba destaca por emplear un sistema de limpieza en tres fases que permite atrapar toda la suciedad hasta en alfombras y suelos duros, incluidas las partículas de polvo más diminutas, evitándonos coger una escoba para acabar de repasar la limpieza. Además, es compatible con los asistentes de voz más populares del mercado para que podamos controlarlo sin necesidad siquiera de acercarnos a él: con un solo comando de voz, podremos conseguir que nuestra casa esté impoluta con el mínimo esfuerzo. Otra de sus ventajas es que aprende tus hábitos de limpieza habituales y te sugiere horarios y recomendaciones para una mayor efectividad, como una sesión extra en temporada de alergias. ¿No crees que deberías contar con ella?

