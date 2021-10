UGT convoca concentracions contra la "censura" de guies de temàtica LGTBI en instituts de Castelló

Aquest protesten responen la paralització cautelar dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu 1 de Castelló de la Plana, acceptant la mesura cautelaríssima sol·licitada per l'organització Abogados Cristianos per a procedir a la retirada d'una sèrie de guies de temàtica i perspectiva LGTBI en 11 instituts públics de la ciutat i en el Centre de Pi Gros. Aquests llibres van ser entregats la setmana passada per la Regidoria de Cultura.

En un comunicat, el sindicat rebutja qualsevol discriminació cap al col·lectiu LGTBi i adverteix que es tracta d'una agressió sense precedents la censura de textos contra l'homofòbia i els estereotips de gènere en l'àmbit escolar".

Així mostra el seu suport als esforços en favor de l'educació en la diversitat i la inclusió per part dels equips de convivència de tots els centres educatius valencians, "especialment els de Castelló".

És més, UGT recorda que la llei educativa estatal i la llei LGTBi valenciana estableixen l'obligació d'abordar la diversitat afectiu-sexual en totes les etapes educatives.

Per açò demana a totes les administracions públiques, a la comunitat educativa i als col·lectius a favor dels drets LGTBi que se sumen a les concentracions convocades en favor d'una educació en la diversitat i "sense censures de cap tipus".