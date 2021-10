Mañueco, ante las palabras de Maroto sobre sanidad: "Lo que ha hecho ha sido recoger el sentir de lo que opina la gente"

Así lo ha reseñado en un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, después de participar en un convenio del Museo de Historia de la Automoción en Salamanca con la marca automovilística Nissan.

Ante la pregunta de los medios sobre las palabras de Javier Maroto, quien manifestó la pasada semana que Fernández Mañueco había dado "un golpe en la mesa" ante la gestión "insostenible" en la sanidad rural, el presidente autonómico ha comenzado haciendo referencia a su relación con el senador.

"Más allá de compartir o no las declaraciones de Javier, no solo somos muy buenos amigos sino que tenemos unas conversaciones fluidas prácticamente de manera semanal, como no puede ser de otra manera", ha apuntado.

A continuación, ha reseñado: "Yo creo que Javier lo que ha hecho ha sido recoger el sentir de lo que opina la gente en la calle y lo que tenemos que hacer desde la Junta de Castilla y León es adaptarnos también a una gestión eficaz, a una gestión sólida y a una gestión cercana a los intereses de las personas de Castilla y León".

Finalmente, Fernández Mañueco ha insistido en el "compromiso" de la Junta de Castilla y León "con la sanidad pública". "La sanidad en las ciudades y especialmente en el mundo rural es un compromiso irrenunciable", ha apostillado.