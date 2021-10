Compromís demana al Senat la transferència de Rodalies a la Generalitat davant el "caos absolut" del servici

Així ho ha indicat Mulet en una roda de premsa que ha oferit aquest dilluns en la seu de Compromís a València al costat de la diputada en Corts Belén Bachero, que també presentarà la moció en el parlament valencià. Tots dos han criticat que "no podem seguir sempre amb anuncis" i han criticat les "grans partides que després no es porten a terme".

Mulet també preguntarà a la ministra en el pròxim ple "què està passant amb les Rodalies", encara que espera que la interpel·lació es convertisca en un diàleg de besucs" i que tem que la ministra "només anuncie plans i pressupostos". En aquest sentit, ha criticat que "es pressuposta molt poc, però es materialitza menys".

Respecte a la proposta de 2022, ha retret al govern que no hi haja fons per al túnel passant de València ni per a la connexió d'Alacant i Elx amb l'aeroport, així com que tampoc es preveja la connexió de Torrevella a la xarxa ferroviària ni la unió entre Sagunt i el Port.

També ha criticat que fa un any es va nomenar un coordinador de Rodalies a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, i que encara "no s'ha explicat a què dedica el temps que se li paga". "Des que se li va crear el càrrec, encara estem esperant", ha agregat.

Per la seua banda, Bachero ha subratllat que el caos en Rodalies "no ve ni d'un any ni de dos" i que "reiteradament governants del PP i del PSOE han fallat als valencians". Per açò, consideren que des de la Generalitat, es podria "gestionar molt millor" aquest servei.

PROPOSTES

En la moció que han presentat, Compromís demana la creació del nucli de Rodalies a Castelló i modernitzar el servei a Elx, així com transformar la línia Xàtiva-Alcoi en una línia de Rodalies. També demanen un tren per a connectar Xàtiva, Carcaixent i Gandia, el Tren de la Costa i una línia de Rodalies entre Villena i Santa Pola. També demanen connectar la C-2 de València i la C-3 d'Alacant amb una estació conjunta en Caudete.