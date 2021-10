El concurso de pelar granadas de Elche premia la técnica tradicional que una competidora heredó de su madre

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche organiza esta competición "consciente de que un inconveniente que algunas personas tienen a la hora de consumir granadas es que consideran que es difícil de pelar". Se trata de "un mito que desde la DOP quieren derribar".

Según ha explicado la institución en un comunicado, "buena muestra de ello se da en el concurso de pelar granadas que se celebra en el marco de la Fireta del Camp d'Elx". La edición de este año, que ha vuelto a realizarse tras el obligado parón por la pandemia, la ha ganado María Dolores Piñero, de 64 años.

La ganadora ha señalado que ella utiliza una técnica tradicional que ha heredado de su madre y que solo consta de cuatro sencillos pasos.El truco, según la ganadora, consiste en hacer un círculo en la corteza alrededor de la corona, retirar la misma y luego ver dónde están las membranas blancas para hacer cortes hacia abajo como si fueran gajos, sin llegar al final del todo.

Una vez que se han hecho todos los cortes, se abre la granada con las manos y se quita el corazón blanco. De esta forma, ya se puede consumir directamente o bien será más fácil desgranarla.

"Esta forma de hacerlo me parece facilísimo, lo complicado son otras técnicas de darles golpes donde se rompen los granos", ha destacado María Dolores Piñero, que no es la primera vez que ha participado en este concurso, pues lo hizo ya en la última edición (hace dos años) donde no llegó a clasificarse para la final, aunque fue su hija la que consiguió ganar el campeonato de ese año demostrando que en el ámbito familiar tienen tomada la medida a las granadas de Elche.

La campeona, que se ha llevado un premio de 300 euros en metálico, ha "conquistado al jurado por su destreza y habilidad a la hora de pelar una granada con Denominación de Origen así como por la presentación de la misma", ha explicado la DOP, antes de resaltar que todo ello le ha llevado "un tiempo máximo de cuatro minutos".

Para la Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar de Elche "este concurso es esencial dentro de la línea de promoción que lleva a cabo la DOP porque a través del mismo desmitifican que la granada es una fruta que cuesta pelarla y ayudan a impulsar su consumo".

"Pelar una granada es muy fácil, son cuatro sencillos pasos y la recompensa que se obtiene es inmensa porque la granada mollar de Elche se caracteriza por su buen interior con semillas muy blandas, comestibles y su particular dulzor, a lo que hay que añadir las numerosas propiedades saludables que tiene", ha señalado.

El concurso está organizado por la Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar de Elche, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Elche (ASAJA) y la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Elche.

LA GRANADA IDEAL

Por otra parte, este domingo a las 12.00 horas se celebrará la final del concurso de la granada ideal organizado por la DOP Granada Mollar de Elche y La Unió. En este concurso se premiará la granada con mejor imagen exterior y aquella que más se acerca a lo que representa la granada mollar de Elche.

Se tendrán en cuenta aspectos relacionados con el aspecto exterior de la fruta como el color, la corteza y la corona. En el caso del color, no será determinante la más roja sino aquella que cumple con las características de esta variedad única, es decir, un color exterior que puede oscilar del crema al rojo intenso.

El ganador/a obtendrá un premio en metálico de 100 euros.