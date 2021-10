Ivana Icardi reacciona a las críticas por no dar el pecho a su hija

La modelo e influencer Ivana Icardi ha salido al paso de las críticas que ha recibido en las redes sociales por haber decidido no darle el pecho a su hija Giorgia.

En sus Stories de Instagram, la exconcursante de Supervivientes se ha defendido de los comentarios negativos: "Increíble cómo el tema de la lactancia levanta ampollas", ha comentado Icardi, que ha indicado que ha recibido "mensajes de todo tipo, muchísimos buenos, todo hay que decirlo".

Sin embargo, también la han acusado de ser "egoísta", y ha sido a esas personas a quien ha dirigido su mensaje: "Las que me han dicho que soy egoísta, quería decir que pensaran un poco en las mujeres que no pueden dar el pecho, por culpa de esta gente que señala con el dedo se sienten frustradas como madres o peores madres", ha defendido.

En este sentido, Icardi ha pedido más empatía y respeto para todas las madres. "Que te miren raro por no dar el pecho, no sé, hay que respetar las decisiones de todo el mundo. Cambiar a mejor, dejad de pensar lo que hace el resto, hay que mirarse a una misma y ver qué es más importante. Que las personas que no dan el pecho que lo digan abiertamente sin ser linchadas", ha expresado.

La argentina dio a luz el pasado mes de agosto a la pequeña Giorgia, fruto de su relación con Hugo Sierra.

Desde la llegada de Giorgia, la modelo e influencer ha mostrado en Instagram varias instantáneas junto a su hija.

"Qué lindo es ser tu mamá mimosina mía", manifestaba hace unos días Icardi en una fotografía en la que aparece muy sonriente junto a su pequeña.