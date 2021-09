Los exconcursantes de Supervivientes 2020 Ivana Icardi y Hugo Sierra fueron padres de su primera hija en común, Georgia, el pasado 6 de agosto, motivo por el que la influencer destina una parte de sus publicaciones de Instagram a hablar de su estreno en la maternidad.

Una ejemplo de ello son las stories que publicó este jueves, las cuales dedicó a hablar sobre su rápida y sorprendente recuperación, pues en menos de dos meses ha vuelto a su figura, algo que inquieta a muchos de sus seguidores.

"Desde que di a luz me habéis estado preguntando lo que he hecho para adelgazar y para estar en forma tan rápido. Sinceramente ni yo lo sé, he engordado nueve kilos durante el embarazo, y mi madre engordó 22. Pensé que la genética me iba a matar, pero al final el cuerpo de cada una sabe", avanzó.

No obstante, la argentina quiso lanzar un mensaje tranquilizador: "No se preocupen tanto por eso, disfruten de sus bebés que ya volverán a su cuerpo de antes o se van a tener que esforzar pero no es lo importante ahora".

Tras sus palabras, Icardi reconoció que desconoce cómo ha vuelto a su peso en tan poco tiempo: "No sé cómo volví tan rápido a mi peso, no me lo esperaba. Pero bueno, ahora mismo es lo de menos y lo que menos me importa".

Eso sí, aclaró que no todo es tan bonito como parece: "La barriga la tengo más blanda que antes. No les niego que apenas pueda empezaré con radiofrecuencia para mejorar estas carnes blandas y obviamente les mostraré los resultados".