Sánchez logra la foto de la unidad con Zapatero y González, que reivindica la "libertad de expresarse críticamente"

El Congreso del PSOE se inauguró oficialmente este sábado con una fotografía impensable hace cuatro años: Sánchez, Zapatero y Felipe González, los tres presidentes socialistas, abrazados. Ahora, restañadas las heridas internas del pasado gracias al pegamento del poder y el paso del tiempo, los socialistas buscan salir de su cónclave unidos, renovados y rearmados para afrontar el próximo ciclo electoral. Así, el acto se convirtió en una reivindicación de la historia de la organización y del proyecto para España que Sánchez quiere seguir liderando, aunque también se coló un recado de González al presidente: que "estimule la libertad de expresarse críticamente".

El expresidente González expresó su agradecimiento por poder intervenir en la jornada inaugural y garantizó su lealtad a un proyecto que, recordó, encabezó durante 27 años como secretario general y trece y medio como presidente del Gobierno. "Y que ahora encabezas tú, Pedro Sánchez", agregó. Pero también dejó muy claro que "el fundamento" del "socialismo democrático" es la "libertad", y que él se siente "libre" porque dice lo que piensa. "No todo lo que pienso, porque sería impertinente (...), pero no siempre me callo, y cuando no me callo quiero que sepáis que me siento libre porque digo lo que pienso y me siento responsable porque pienso lo que digo", expresó.

En esa línea, pidió a Sánchez que "estimule la libertad de expresarse críticamente", porque así se "construye un gran partido (...), con opinión crítica y formada". La suya, en cualquier caso, prometió expresarla en público sólo si le preguntan. "Ni siquiera pretendo que se tengan en cuenta lo que opino. Simplemente, de buena fe, opino. Aconsejar a beneficio de inventario es más difícil de lo que parece. Si no me preguntan puedo decirlo en un círculo de amigos, pero no interfiero", insistió González, quien sostuvo que de él se dicen "muchas tonterías" y que las soporta "bien", aunque las tolera "menos bien" en un caso concreto: "Cuando son de los nuestros".

