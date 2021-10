Truyol, sobre la nueva ordenación del suelo rústico del Plan General: "Es más restrictivo que el planteamiento anterior"

Así lo ha expresado en la sesión ordinaria del Consejo de Modelo de Ciudad con el fin de exponer a los miembros el contenido principal y los ejes vertebradores del nuevo Plan General de Palma.

Durante la sesión, la edil ha hecho énfasis en es el principio de contención del consumo de territorio y más suelo rústico protegido. "Podemos afirmar de forma contundente que el nuevo Plan General da cabida a las necesidades de los próximos 20 años disminuyendo la ocupación de suelo urbanizable en relación al PGOU vigente", ha señalado.

Según el Ayuntamiento, con una previsión de nuevos crecimientos de 268,29 ha, se reduce en un 46 por ciento (225,56ha menos) las previsiones de crecimiento respecto al planeamiento previsto en el avance.

PROTEGER EL MEDIO NATURAL

En cuanto al suelo rústico, desde Cort han detallado que uno de los criterios urbanísticos más importantes que prevé el nuevo Plan General es el proteger el medio rural y preservar sus valores ambientales y paisajísticos, al tiempo que se evita la construcción fuera del tejido urbano, en especial la creación de nuevos núcleos de población aislados.

También se establece el criterio de impedir la consolidación de aquellos núcleos aislados, con baja densidad previstos en el PGOU del 98 y que no se han llegado a desarrollar -Génova o Son Gual- o crecimientos no residenciales que se han valorado como no necesarios o que podrían quedar afectados por zonas de protección de riesgos -como sería el caso de Son Garcies Vell-.

Según el Ayuntamiento, la aplicación de estos criterios urbanísticos permite apostar por una ampliación del suelo rústico y, por tanto, desclasificación de hasta 212,31 ha, y cifrar la superficie del suelo rústico en 15.412,94 ha.

Dentro de este ámbito de suelo rústico, la LUIB en 2017 introdujo una nueva categoría especial de suelo rústico, denominado núcleo rural y que ahora el nuevo Plan General aplica. Cort ha indicado que estos núcleos rurales hacen referencia a aquellos asentamientos agrupados de carácter residencial ya reconocidos por el planeamiento vigente como zonas de régimen especial (ZRE) y que cuentan con un determinado tamaño y densidad.

Concretamente, de las antiguas 44 zonas de régimen especial (ZRE) provenientes de urbanizaciones ilegales, el nuevo Plan General en aplicación de la Ley de Urbanismo (LUIB) identifica y clasifica 19 núcleos rurales que mantienen el carácter de suelo rústico.

"Hemos ido más allá de la LUIB y hemos sido más restrictivos a la hora de aplicar la clasificación de núcleos rurales, por ello, de las 44 ZRE hemos pasado a identificar 19 núcleos rurales, y por tanto, se mantienen en clasificación de suelo rústico general hasta 25 ZRE", ha agregado Truyol.

El Ayuntamiento ha señalado que, en estas 19, no es posible hacer ninguna reforma o ampliación excepto en el caso de que se desarrolle un Plan Especial y se realice una dotación de servicios para conseguir una mejora sustancial en su adaptación al entorno y condiciones ambientales.

SOSTENIBILIDAD Y APUESTA POR LA VIVIENDA ASEQUIBLE

La concejala ha recordado que el nuevo Plan General incorpora la visión de la sostenibilidad y apuesta por la vivienda asequible, la contención del crecimiento urbanístico y el modelo de la ciudad de los cuidados. "Este documento urbanístico de referencia desarrolla un modelo de ciudad compacta, compleja y continua para dar respuesta a los retos económicos, sociales y medioambientales de los próximos 20 años", ha añadido.

Esta sesión del Consejo forma parte del calendario de varias presentaciones del documento del Plan General. "Cuando el pleno lo apruebe el 28 de octubre, continuaremos las convocatorias abiertas a la ciudadanía a través de los consejos territoriales y sectoriales para poner al alcance de todos los principios, los ejes y las propuestas del nuevo modelo de ciudad", ha cocluido la edil.