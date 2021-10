Quiñones defiende unos PGE "comprometidos" con Cantabria, que cumplen en inversión y movilizarán 2.275 millones

Quiñones ha cifrado que estos PGE movilizarán para Cantabria 2.275 millones, sumando todas las inversiones y las partidas de los diferentes sistemas de financiación, con 1.987 millones de entregas a cuenta, las más altas de la serie histórica y un 7,8% más que las de 2021.

"El Gobierno de España está haciendo una apuesta clara por nuestra comunidad autónoma", ha defendido este jueves en la rueda de prensa de valoración de este proyecto de PGE que se presentó ayer y de lo que este documento deja para Cantabria.

INVERSIONES

Los PGE diseñados por el Ejecutivo destinan 239,33 millones a inversiones reales en Cantabria (entre las partidas de los ministerios y las entidades del sector público) suponen una inversión por habitante de 411 euros, frentre a los 274 de media nacional.

En esta línea, ha defendido que se trata de un desembolso que supera a lo que corresponde a Cantabria por población o por su contribución al PIB. Así, ha detallado que ese montante para inversiones reales supone el 1,8% del total regionalizable, un porcentaje superior al 1,1% que Cantabria contribuye al PIB regional o al 1,2% que supone para el conjunto nacional su población.

Entre las partidas que suman esos 239,33 millones, Quiñones ha recordado que en su mayoría proceden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y sus empresas públicas asociadas.

"Cantabria va a cumplir varios récord de inversión de este ministerio este año", ha afirmado la delegada, que ha explicado que el gasto del MITMA en Cantabria se ha incrementado un 5,2%, pasando de los 231 millones en 2021 a los 243, y que Cantabria es "la primera comunidad en inversión per cápita y en inversión por PIB" y la "tercera" en inversión en carreteras y la tercera también en mayor gasto total previsto en el sector ferroviario con 239 euros por habitante".

De entre las inversiones del MITMA para Cantabria, Quiñones ha destacado los 32,3 millones para el ramal Sierrapando-Barreda de la A-67, obra que, según ha dicho, está ejecutada ya al 45%; los 16 millones para el tramo cántabro del Desfiladero de la Hermida (los PGE incluyen otra cantidad igual para el de Asturias); o los 19,73 para conservación de carreteras, entre otras actuaciones en esta materia.

También ha puesto en valor el incremento de la inversión de Puertos del Estado en Cantabria, alcanzando los 42,16 millones.

En el ámbito ferroviario, ha destacado los 35,41 millones que destina ADIF a los Cercanías y Movilidad Urbana, que se suman a otros 28 que destinará Renfe y que, según Quiñones, van a permitir "invertir maças de 63 millones de euros en una red clave para el desarrollo ssotenible de Cantabria y para mejorar las infraestructuras que permitan a los cántabros y cántabras apostar por una movilidad más sostenible".

Además, según ha dicho, Renfe destina a 35,96 millones a inversiones en Cantabria, con un incremento de 21,2 millones y 28 para la compra de vehículos y material para la mejora de la flota de los trenes.

SOTERRAMIENTO Y PARTIDAS PARA EL AVE A CANTABRIA

También ha subrayado que, aunque sea en la provincia de Palencia pero "con gran repercusión" para Cantabria, en los PGE se recogen también 73 millones para seguir avanzando en la llegada de la alta velocidad.

Según ha dicho, aunque se trata de unas cantidades adjudicadas a Castilla y León (ya que son para tramos de la línea que se van a ejecutar en Palencia), es "como si nos lo hubieran adjudicado también a Cantabria porque desde luego la mejora va a ser sustancial". Y después de que los regionalistas hayan tildado de "insuficientes" esta partida para el AVE a Cantabria, Quiñones ha reivindicado que se trata de una cuantía "importante".

Y cuestionada por las críticas por la falta de partidas para la obra del soterramiento de Torrelavega, Quiñones ha explicado que no están este año porque los cambios propuestos en el proyecto para incluir en él un aparcamiento subterráneo han modificado los plazos y la actuación no podrá ser licitada y comenzar en 2022.

"No tendría sentido incluir una partida que no se va a ejecutar", ha dicho Quiñones, que ha asegurado

La delegada del Gobierno ha señalado que, una vez que se adjudiquen y que las máquinas estén sobre el terreno, es cuando hace falta la dotación presupuestaria y se ha mostrado "segura" de que "cuando llegue ese momento estará" esa partida.

Dentro de las inversiones del Ministerio y su sector empresarial, y al margen de carreteras y actuaciones ferroviarias, hay 1,5 millones para mejoras en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander; casi 900.000 euros para la rehabilitación de la mejora de la Biblioteca Menéndez Pelayo; 50.000 más para el Palacio de Cortiguera; 75.000 para la reforma del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander o 600.000 para la compra de material para las naves de Gamazo y la colección ENAIRE.

Y fuera de lo que compete al MITMA, ha sido cuestionada por la carencia de partidas específicas en las cuentas del Ministerio para la Transición Ecológica para Vuelta Ostrera o para la eliminación de los supresiones de La Magdalena.

"Los presupuestos del Ministerio van en partidas muy globables, que luego van en función de los plazos de cada proyecto, de los estudios ambientales... son proyectos de gran envergadura. El hecho de que no esté especificado el proyecto concreto, no quiere decir que no haya partida presupuestaria", ha precisado Quiñones, que ha afirmado que "la podrá haber".

Por otra parte, Quiñones ha recordado que además de los 239,33 millones, hay aparte otros 44 millones en transferencias de capital a Cantabria -lo que supone una inversión directa del Estado-, de los que 11 son para el futuro polígono de La Pasiega y 11 para impulsar la construcción del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).

Los 22 restantes corresponde a la anualidad de la partida para la deuda de Valdecilla después de haber destinado 66 en 2020, dotaciones que, según ha dicho, suponen "cumplir con un compromiso que muchos dijero tener pero que nunca cumplieron y que deberían hacer a más de uno guardar silencio sobre estas cuentas públicas".

Desde la Delegación del Gobierno cifran en 288,41 millones las inversiones para Cantabria, sumando los 239,33 de inversiones reales; los 44 millones de transferencias para Valdecilla, La Pasiega y el MUPAC y otras inversiones inderectas recogidas en los fondos de compensación.

Concretamente, el Fondo de Compensación Interterritorial destina a Cantabria 4,9 millones, un dinero que irá dirigido a la mejora de la CA-420 entre Orejo y Rubayo (1,5 millones); el nuevo vial entre Viveda y Duáles (2,1 millones), y la mejora de la CA-152 del Alto de la Escrita a la Matanza por otros 1,2 millones.

Con todo ello, Quiñones ha asegurado que, "en cuatro años, Cantabria habrá recibido del Gobierno de Pedro Sánchez un 28,3% más de recursos que en los últimos cuatro años de Mariano Rajoy (2014-2017)", con lo que, a su juicio, se demuestra que "con datos, con número reales, con inversiones directas, que el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta y defiende los intereses de Cantabria".