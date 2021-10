IU quiere evaluar el cumplimiento de la Estrategia de Recuperación y sus acuerdos con Lambán antes de negociar otros

Sanz se ha reunido este jueves con Lambán en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, dentro de la ronda de conversaciones del presidente para analizar una nueva edición de la Estrategia.

En rueda de prensa, Álvaro Sanz ha señalado que IU "siempre ha mantenido una voluntad clara de acuerdo" y ha contribuido a la Estrategia -negociándola y firmándola- por "la necesidad de la misma" y ya ha exigido que todos los que la suscribieron realizaran una "valoración colectiva".

Sin embargo, "antes de suscribir cualquier otro tipo de acuerdo" Sanz ha reclamado "calendarizar y dotar económicamente" la Estrategia vigente "y una vez cumplida, avanzar".

Además, ha observado Sanz, "hay que cumplir el acuerdo de investidura y los acuerdos presupuestarios, que tampoco se están ejecutando al ritmo o profundidad con que IU los planteó en su día".

DISTINTOS RITMOS

Sanz está pendiente de celebrar una reunión monográfica sobre los acuerdos de investidura y ha insistido: "Una vez tengamos claro el horizonte de acuerdo no tendríamos ningún reparo en sentarnos a hablar de cualquier cosa". "IU no ve que se estén cumpliendo los acuerdos", por lo que no pide "otra cosa que la valoración de esos acuerdos", ha manifestado Sanz.

El también diputado autonómico ha explicado que "sí se ejecutaron" las medidas de la Estrategia "propias de la pandemia", pero "hay medidas estructurales que ni siquiera se han puesto a caminar y que se están dando por cumplidas".

Entre las actuaciones que se han incumplido, ha mencionado el desarrollo de las políticas de cuidados, como la reforma de las condiciones laborales de las trabajadoras de residencias, la reforma de la Ley de Emergencia Social, también el impulso a la sostenibilidad ambiental o poner en marcha la "farmacia pública" con la I+D+i aragonesa. "Hay muchísimas cosas de esa Estrategia que no se están cumpliendo y no se van a cumplir porque las dan por cumplidas", ha lamentado.

"Con los acuerdos de investidura pasa lo mismo", ha advertido Álvaro Sanz, en alusión expresa a la protección ambiental de las montañas para impulsar el turismo sostenible. Hay cuestiones que se han cumplido y otras están "sin cumplir", ha dicho Sanz, quien ha recalcado que el Gobierno de Aragón tiene "mucha prisa para lo coyuntural y poca para otro desarrollo económico".