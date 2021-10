¿Por qué es tan difícil que las mujeres quieran estudiar programación?

Esta semana se celebra el “Día de Ada Lovelace” o el “Día de la Mujer Programadora”, que conmemora, desde hace nueve años, a Ada Lovelace como la primera programadora de la historia. Sin embargo, no corren buenos tiempos para las programadoras, bueno, más bien, para el interés de las mujeres por la programación.

Es una disciplina STEM (el acrónimo que designa las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y como el resto no goza de mucho atractivo para ellas. De hecho, el interés de las mujeres por estudiar programación en vez de aumentar decrece con los años.

Incorporar a más mujeres en empleos digitales tendría un beneficio de hasta 16 billones de euros anuales para el PIB conjunto de la UE

Antes de la llegada del ordenador personal, las mujeres eran casi la mitad de las empleadas encargadas de programarlos. Lo cuenta el escritor Clive Thompson en su libro Programadores. La creación de una nueva tribu y la recreación del mundo.

En 1985, un 30% de los alumnos de Informática en España eran mujeres, porcentaje que cayó hasta el 12% en 2016, según conclusiones de una investigación llevada a cabo por Cecilia Merelo y Juan Julián Merelo.

Ada Lovelace (1815-1852) según un retrato de la época. 20MINUTOS.ES

El sector es una de esas áreas donde la presencia de la mujer no crece al nivel que debería según su participación en la sociedad, sino que incluso retrocede, creando lo que se conoce como la brecha STEM. Se calcula que solo 3 de cada 10 mujeres en el mundo estudian carreras STEM. Cifra que desciende hasta el 8% en carreras de Ingeniería y el 3% en aquellas relacionadas con tecnologías de la información.

Y sin embargo, incorporar a más mujeres en empleos digitales tendría un beneficio para la economía de hasta 16 billones de euros anuales para el PIB conjunto de la UE, según el estudio ‘Women in the digital Age’.

Cabe entonces preguntarse, ¿por qué es tan difícil para las mujeres acercarse al mundo de la programación? Ironhack, escuela de formación de talento digital- y Womenalia -empresa dedicada a apoyar a las mujeres en su desarrollo profesional- apuntan estas tres causas:

Estereotipos de género

El ámbito STEM se continúa percibiendo como eminentemente masculino. De hecho, como señala el ‘Libro blanco del desarrollo español de los videojuegos’, las tecnologías están social y culturalmente definidas como masculinas y las competencias tecnológicas son entendidas como competencias propias del género masculino.

"Si creces escuchando 'esto no es para ti' o 'esto es de chicos', lo acabas interiorizando"

Sesgos inconscientes en IA

Uno de los casos más sonados de discriminación por parte de la Inteligencia Artificial se dio con Amazon hace unos años, cuando tuvo que retirar un software de reclutamiento de trabajadores por discriminar de sus ofertas en puestos técnicos a las mujeres. La razón de este comportamiento se debía simplemente a que el sistema de IA aprendió de los perfiles de solicitantes de empleo en los últimos años, que eran predominantemente masculinos. Por ello, es fundamental contar con una base de datos actualizada, representativa de todos los perfiles y que no esté sesgada, pues de ella se alimentará y aprenderá la IA.

Escasez de referentes femeninos

Cuando se habla de ciencia y tecnología, la inmensa mayoría de los referentes que vienen a nuestra memoria son masculinos. La escasa visibilidad de la mujer en áreas STEM provoca poco interés por parte de las niñas en carreras cada vez más demandadas. De hecho, solo un 7% de ellas se ve como científicas en el futuro, según datos de la Iniciativa 11 de Febrero. Esto también sucede en el cine. De hecho, en las películas más populares de Hollywood los científicos masculinos superan a sus colegas femeninas en una proporción de 2 a 1 y ellas son generalmente blancas, atractivas, sin hijos y solteras.

Lula Ballarino, directora general de Womenalia, pide mujeres referentes que acerquen lo apasionante de sus trabajos y su ejemplo para servir de impulso a las generaciones futuras: "Si creces escuchando 'esto no es para ti' o 'esto es de chicos', lo acabas interiorizando. Y el mundo tech no es exclusivo de los hombres, no es cuestión de sexo; sino, como todo en esta vida, de conocimientos, actitud y aptitud. Debemos acabar con esas creencias limitantes. La tecnología, la transformación digital es una oportunidad laboral que las mujeres no podemos dejar escapar”.