Ribó veu "lògic" que les terrasses tornen a la seua grandària habitual: "No és llevar, és tornar a la normalitat"

Així, el primer edil ha destacat que la fi, aquest dimarts, d'eixa concessió municipal per a ocupar més espai no suposa "llevar les terrasses" de l'hoteleria sinó que aquestes tornen "a la situació de normalitat".

"Crec que que és lògic i normal que tornen a una situació que és la que tenen permesa. En definitiva, és tornar a la seua situació. No és llevar les terrasses, és que les terrasses tornen a la situació de normalitat", exposat Ribó.

El responsable municipal, que ha participat en la firma de la Declaració d'intencions del Programa València Vall d'Hidrògen H2VLC pel desplegament de l'economia de l'hidrogen verd, ha indicat, preguntat per la tornada a la normalitat de la terrasses d'hoteleria que si la ciutat l'està recobrant "ha d'arribar també a les terrasses".

"Aquesta vesprada amb tota normalitat cridarem a les noves Falleres Majors de l'any que ve. Eixe és un indicador de normalitat que se suma al del 9 d'Octubre i a les Falles. La normalitat ha d'arribar també a unes terrasses a les quals se'ls va donar un permís especial amb el tema de la pandèmia", ha comentat.

Joan Ribó ha ressaltat que "en aquests moments, no hi ha cap limitació a l'interior" dels establiments d'hoteleria i ha reiterat que, "per tant, no pareix raonable que es prorrogue" l'autorització d'ampliació de terrasses.

L'alcalde ha agregat que l'espai públic que ocupen aquestes "també és motiu de queixa per part de moltes persones" i entitats com "la Federació d'Associacions de Veïns", ha dit. Després d'açò, ha subratllat que es tracta d'un espai que ha de correspondre a tota la societat".

"ESFORÇ MOLT GRAN"

Així mateix, Ribó ha ressaltat l'"esforç molt gran" que s'ha fet des de l'Ajuntament de València amb la finalitat de donar suport "amb diverses ajudes" a l'hoteleria per a fer front a les conseqüències econòmiques de la Covid-19.

"Hem permès que estiguen un any i mig amb unes terrasses molt més àmplies que les que tenen permeses i hem eliminat les taxes", ha apuntat el primer edil.