En la Gran Bretaña se acaba de hacer público un informe titulado Coronavirus: lecciones aprendidas hasta la fecha, dirigido por dos exministros conservadores. Y es demoledor.

Según el informe, la creencia en la “inmunidad de rebaño”, con ministros y científicos, adoptando un enfoque "fatalista", exacerbó el número de muertos. Asimismo, el “pensamiento grupal”, la evidencia del “excepcionalismo” británico y un enfoque deliberadamente “lento y gradualista” significaron que al Reino Unido las cosas le fueron significadamente peor que a otros países.

Tan mal lo hicieron, que el estudio dice, sin subterfugios, que la respuesta que los responsables políticos y científicos dieron a la pandemia es uno de los peores fallos de salud pública de la historia del Reino Unido.

¿Cuántas personas, de las más de 130.000 que han muerto por coronavirus en el Reino Unido, se podrían haber salvado si en el número 10 de Downing Street no hubiera un psicópata?

El primer ministro británico, Boris Johnson, no ordenó un confinamiento completo hasta el 23 de marzo de 2020, dos meses después de que el comité de asesores científicos del gobierno se reuniera por primera vez para discutir la crisis. Según el informe, que ha sido publicado por The Guardian, “este enfoque lento y gradualista no fue inadvertido, ni reflejó demora burocrática o desacuerdo entre ministros y asesores. Fue una política deliberada, propuesta por asesores científicos oficiales y adoptada por los gobiernos de todas las naciones del Reino Unido”.

Hoy, Boris Johnson, mientras el 17% de los británicos ha tenido problemas para comprar “alimentos esenciales” en los supermercados en las dos últimas semanas, según la reputada Oficina Nacional de Estadística (ONS), pasa unos días de vacaciones en Marbella. Concretamente en una mansión que consta de cinco suites y que cuesta 30.000 euros por semana. Ustedes mismos.