Concesionarios achacan al Plan Renove vasco y a las restricciones de movilidad la caída de matriculaciones en Euskadi

Además, ha reconocido que la crisis de semiconductores a nivel mundial, con retrasos de "varios meses" en la entrega de vehículos nuevos, ha influido en que los compradores vascos hayan aplazado la decisión de adquisición de un turismo a estrenar.

En declaraciones a Europa Press, Lekue se ha referido de esta forma a los datos de matriculaciones de turismos y todoterrenos en Euskadi el pasado mes de septiembre, que cayeron un 36,6% respecto al mismo mes de 2020. Con ello, el volumen de matriculaciones este año es un 14,4% menos que entre enero y septiembre del pasado año, siendo el País Vasco la comunidad autónoma con peor evolución en ambos casos.

Respecto al Plan PAVEA, Lekue ha explicado que el del año pasado "tenía en cuenta, dentro de los vehículos de combustión, a más modelos que el vigente este año. En este sentido, ha recordado que las ayudas del PAVEA 2020 se agotaron en dos meses y medio, y las de este año, cuyo plazo finaliza el próximo día 31, "no se van a agotar".

Los concesionarios entienden que las ayudas del PAVEA 2021 debían incluir a vehículos con calificaciones energéticas A, B y C, que "siguen siendo mucho más eficientes y menos contaminantes que los que se achatarran", pero el Gobierno Vasco no atendió a sus reclamaciones señalando que no podía modificar ni los plazos, ni los modelos que entran dentro del mismo.

En cambio, otras comunidades autónomas han dado cabida dentro del plan de ayudas a vehículos de combustión en función de su etiqueta medioambiental, lo que ha dado cabida a "muchos más coches".

Asimismo, ha explicado que las restricciones de movilidad en Euskadi durante el primer semestre del año motivadas por la pandemia "fueron mucho más duras" que en otras comunidades, con prohibiciones de salir del propio municipio, lo que perjudicó a los concesionarios, cuya clientela no procede mayoritariamente de su misma localidad.

"En negocios como los nuestros, cualquier restricción de movilidad se nota mucho, primero porque la gente se ha podido mover menos y porque te estás comprando un vehículo que, evidentemente, es para desplazarte, por lo que mucha gente ha pospuesto la decisión de comprar coche, ya que solo puede ir de casa al trabajo y lo usa menos", ha relatado.

Además, ha indicado que hasta la segunda quincena de septiembre la gente ha priorizado "mucho" el gasto vacacional. "Todo ello ha hecho que tengamos unos datos este año en nuestro sector peores que el pasado año, teniendo en cuenta que en 2020 estuvimos dos meses cerrados por la pandemia. Hemos caído, lo que es muy grave", ha resaltado.

Dicho esto, ha manifestado entrever un cambio de tendencia a partir de la segunda quincena de septiembre y confía en que desde ahora hasta el final de año se mejore "un poco" la diferencia de matriculaciones, dado que "muchas marcas están consiguiendo tener algo más de estocaje y poder entregar a los clientes esos coches que quieren".