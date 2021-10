La UE convoca a cientos de ciudadanos europeos para debatir sobre el futuro del club comunitario

María López, coruñesa de 21 años y estudiante de derecho, no tuvo dudas a la hora de aceptar la propuesta que le llegó desde la Unión Europea para viajar a Estrasburgo. "A mí siempre me ha gustado viajar, desde pequeña, es algo que me inculcaron mis padres, así que aunque sólo fuese por eso", reconoce.