¿Se imaginan estar casi dos meses escuchando villancicos durante ocho horas al día de forma constante? Pasar de 'Los peces en el río', a 'Campana sobre campana', ' La marimorena', y de vuelta a empezar. Pues así estarán los vecinos de Vigo desde el 20 de noviembre al 10 de enero. Es la última vuelta de tuerca del Alcalde, Abel Caballero, a su campaña de Navidad. Además de las 11 millones de luces led que iluminarán la ciudad, incorporará una megafonía por la que sonarán villancicos. Esto ha dividido opiniones en Vigo, mientras los empresarios creen que "puede funcionar" y "animar al turismo", a los vecinos les parece "excesivo tener un altavoz en la ventana repitiendo 'Los peces en el río' durante dos meses".

"Lo primero es aclarar que la megafonía lleva ya años funcionando. En todo caso, se amplían las zonas que abarca, pero megafonía ya ha habido, lo que pasa es que el alcalde vende humo", asegura Fiz Axietos, portavoz de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo. En este 2021, la megafonía sonará en un total de ocho zonas, durante ocho horas al día los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivo, y durante cuatro en los días de diario.

"El problema ya no es el ruido, es la repetición"

Y como no es el primer año en el que hay megafonía, Axietos sabe que habrá quejas "porque ya las ha habido antes". Mucha gente necesita "tranquilidad o silencio" y eso se hace imposible con "un altavoz en la ventana repitiendo villancicos", dice el portavoz.

Además, hay que tener en cuenta las particularidades de Vigo, una ciudad que tiene una enrome vida nocturna: "Aquí miles de personas trabajan de noche, todo el sector automovilístico, por ejemplo, por lo que duermen de mañana. Imagina que les toca tener un altavoz en su ventana. Por eso, hay que ver en qué sitios lo ponen y a qué volúmenes", cuenta a 20minutos Axietos.

Pero para muchos vecinos, el problema ya no es ni el ruido, ni la música, "es la repetición", dice el portavoz, porque "aunque hay muchos", ya que serán en castellano, en inglés, y en gallego, "al final siempre se repiten", más aún si suenan durante "dos meses" seguidos. Y lo mismo han opinado muchos en las redes sociales.

No sé qué habrá hecho la ciudadanía de Vigo, pero, sea lo que sea, el castigo me parece del todo excesivo. — Doña Croqueta (@SenoraCroqueta) September 23, 2021

De hecho, hay estudios que, incluso, prueban que esta repetición constante de música navideña puede ser perjudicial para la salud mental. Según la doctora Victoria Williamson, investigadora sobre la psicología de la música en la Universidad de Londres, en su blog 'Music Psychology', los villancicos causan lo que denomina como un 'efecto U': empiezan gustando, pero al repetirse constantemente acaban causando malestar, hartazgo, aburrimiento e incluso agotamiento mental.

"Si esto no funcionara no tendríamos hilo musical en los locales"

Desde la hostelería, sin embargo, están encantados con la iniciativa: "Es evidente que el tema de poner música o villancicos funciona, sino funcionara no tendríamos hilo musical en los establecimientos", asegura César Sánchez, presidente de Hostelería A Coruña a 20minutos. Precisamente por este hilo musical, Sánchez cree que los camareros y los cocineros ya están costumbrados al ruido, por lo que no les molestará realizar su jornada laborar con villancicos.

Lo mismo pasa con los comerciantes: "Villancicos ya hubo en años anteriores y el sector ha mostrado su acuerdo", asegura a 20minutos José Manuel García, Gerente de la Cámara de Comercio de Vigo. Aunque García recalca que también dependerá mucho "del volumen al que se ponga esta megafonía, de la distribución de los altavoces y de como se ejecute la campaña".

Pero los vecinos les responden que depende también de que tipo de negocio se tenga: "Por ejemplo, imagina un negocio que da clases de yoga, con un altavoz todo el día ahí, con el 'Campana sobre campana', pues muy relajante no es. O una administración que tenga la megafonía al lado, tampoco es lo más idóneo para la concentración", dice el portavoz de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello.

Alumbrado navideño de Vigo, en el año 2020 EFE

"Perjudica la actividad laboral"

"Es evidente que para una vivienda particular no es lo más adecuado, pero sabemos que es difícil a veces conjugar los intereses comerciales con los no comerciales. Pero, en este caso, es que hay intereses encontrados entre los propios negocios", cuenta Axietos.

Sin embargo, Sánchez insiste en que puede favorecer el turismo y también el gasto que hagan los que visiten la ciudad: "Puede funcionar porque las luces de Navidad están solo por la noche, la música a todas horas" por lo que la gente paseará y comprará también por la mañana, así que "será bienvenido".

"Imagina un negocio que da clases de yoga con un altavoz todo con el 'Campana sobre campana', muy relajante no es"

Pero para los vecinos este es el principal problema, que la megafonía suena prácticamente todo el día, y muchos vecinos y empleados, no lo soportan: "Hemos recibido quejas de trabajadores que dicen que tantas horas de villancicos perjudican su actividad laboral", dice Aixetos, que además, recalca que no es lo mismo un hilo musical o la radio, que tienen un gran repertorio, que unos villancicos que se repiten constantemente.

Y de nuevo, esta bajada de la productividad de los trabajadores a causa de los villancicos también se apoya en estudios. La doctora Linda Blair, miembro de la Sociedad Británica de Psicología, ha confirmado después de investigar en varias tiendas y locales con este hilo musical, que los villancicos en el espacio de trabajo provocan una respuesta negativa. Los trabajadores se enfocan solo en dejar de oír una y otra vez la misma canción y no pueden pensar en nada más, por lo que son menos efectivos.

"Las campañas navideñas funcionan"

Quitando esta polémica incorporación, en lo que todos están de acuerdo es en que las campañas navideñas de Abel Caballero funcionan: "A nivel particular era escéptico en cuanto que las luces de envidad pudieran atraer clientela o turistas pero ahora, vistos los datos, es evidente, ahora soy creyente", explica el Presidente de Hostelería A Coruña.

"Las campañas navideñas han animado el turismo tanto de proximidad, como de todas partes de España, y nuestros asociados nos transmiten que, desde que existen estas campañas, la ocupación hotelera ha aumentado y las ventas también. No cabe duda, los resultados han acompañado", dice José Manuel García.