El presidente de Iberdrola arremete contra el Gobierno: "Con extremistas no se puede gobernar

En plena polémica entre el Gobierno y las empresas eléctricas por la disparada factura de la luz, y tras el no menos polémico 'fichaje' del socialista Antonio Carmona por Iberdrola, el presidente de este gigante de la energía ha arremetido contra el Ejecutivo por sus últimos movimientos en esta 'guerra'.

Tal y como recoge el diario El País, Ignacio Sánchez Galán ha asegurado: "Lo que no puede ser es que el Gobierno tenga a la oposición dentro del propio Gobierno; con extremistas dentro del Ejecutivo no se puede gobernar".

"Claro que este ambiente de confrontación actual no es bueno para España y la recuperación, pero yo le atribuyo la mayor responsabilidad al que tiene el poder real para actuar", agregó el directivo.

Sánchez Galán lanzó este mensaje a la clase política: "Cuando los directivos de las empresas nos tropezamos con un problema no le preguntamos a la competencia, yo por ejemplo a Enel. No, nos ponemos a solucionarlo y no nos levantamos hasta encarrilarlo".

El enfado de Sánchez Galán y de otras grandes empresas con el Gobierno se debe al paquete de medidas impulsadas por la ministra Teresa Ribera, destinadas a reducir los beneficios extraordinarios de las grandes empresas a cambio de que se reduzca el recibo que pagan los ciudadanos.

Según recoge El País, las eléctricas consideraron la medida como "amenazas y chantajes", un "hachazo" e "intervencionismo terrorífico". Por eso se considera que el fichaje por Iberdrola de Antonio Carmona es también un mensaje al Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Más allá de las eléctricas, otros directivos del Ibex-35 han mostrado sus reservas sobre las políticas del Gobierno. Según El País, consideran que no existe liderazgo político para aprovechar los fondos europeos para modernizar España, y exigen menos intervencionismo y una mayor seguridad jurídica.

El movimiento de Sánchez Galán de fichar a Carmona buscaría solucionar el problema político entre Iberdrola y el Gobierno, aunque fuentes del Ejecutivo reducen en El País la influencia que éste pueda tener: "No entendemos esa puerta giratoria, no parece una persona apreciada en el Ejecutivo y no tiene ninguna capacidad de influencia".

Carmona en cambio, a través de su entorno, lo niega y asegura que tiene hilo directo con al menos dos ministros y con altos cargos de Moncloa. De hecho, esas fuentes aseguran que un ministro pidió a Carmona que redactara desde su nuevo puesto una serie de medidas para relajar la tensión entre el Gobierno y la empresa energética.

No obstante, la polvareda surgida por el propio fichaje del excandidato socialista a la Alcaldía de Madrid ha detenido todo movimiento, aunque según El País, tiene todo el apoyo de la empresa y sigue recibiendo felicitaciones de excompañeros de partido.