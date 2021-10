Los trucos con los que Penélope Cruz consigue estar siempre perfecta a través del tiempo

Penélope Cruz es uno de los tesoros nacionales en cuanto al cine se refiere. La musa de Pedro Almodóvar puede presumir de tener una belleza perenne y natural, con un toque clásico que nunca pasa de moda.

Uno de sus grandes activos es su pelo. Penélope nunca ha abandonado su melena castaña eterna -salvo por exigencias del guion- y se ha convertido en una de las señas de identidad de la actriz.

Penélope Cruz no da un paso en falso y no arriesga si sabe que no va a favorecerle. Esa es la razón por la que sus looks son de lo más acertados. M.ª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera, es experta en imagen y nos comenta por qué la actriz siempre aparece impecable.

Melena larga escalada con reflejos cobrizos

"Siempre suele llevar el pelo largo, una melena que le permite mostrar su feminidad y que también rejuvenece si se lleva con un corte actualizado y con movimiento, en este caso desfilado, tal y como vuelve a ser tendencia. También acostumbraba a matizar su color natural con reflejos chocolate o cobrizos que lo que hacían es aportarle calidez a su tez blanca al mismo tiempo que enriquecían su pelo. Su estilo, en general, es el de un clásico moderno que resiste muy bien el paso del tiempo, aunque con notas de moda", explica M.ª José Llata.

'Long bob' con mechas en rubio oscuro

"Las melenas cortas quitan peso y eso les da mucho más movimiento, así es como se ven más frescas y juveniles. Añadirle un detalle que esté de moda es otra de las claves para rejuvenecer nuestro look, nos actualiza. En este caso, las puntas hacia dentro que, por un lado, favorecen su rostro cuadrado y, por otro, le dan un matiz más elegante. En cuanto al color, los reflejos rubios siempre restan años porque iluminan y dulcifican el rostro. Además, es un buen recurso para camuflar las primeras canas. El tono que ha escogido encaja muy bien con su tez ligeramente bronceada", afirma la estilista.

Sea la ocasión que sea, Penélope Cruz siempre da con el look perfecto para dar una lección de estilo, elegancia y sofisticación, demostrando que lo clásico no tiene que estar reñido con la moda, manteniendo siempre su esencia.