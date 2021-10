Todos los actores reconocen que antes de dedicarse a su profesión tuvieron un referente en el mundo de la actuación para intentar imitar su trayectoria y alcanzar sus éxitos. Penélope Cruz no podía ser menos y desveló este martes en El hormiguero quién ha sido la actriz que ha marcado su carrera.

"Tengo obsesión con Meryl Streep, me he estudiado todos sus trabajos. Cuando me la he encontrado alguna vez, la engancho y le doy hasta besos de abuela. Es tan agradable y humilde... para mí es una genia porque es una barbaridad todo lo que hace", admitió la madrileña.

La actriz acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Madres paralelas, dirigida por Pedro Almodóvar y que se estrenará en cines este viernes. De ella destacó que el manchego les grababa las escenas de llantos sin llorar.

"Mi personaje tenía que tener un pico de ansiedad que sí se rodó y fue como un alivio, pero él rodaba antes y después de la explosión de lágrimas, grababa el ambiente". Pablo Motos, sorprendido por el comentario, quiso saber que hacían después de rodar este tipo de escenas.

"A veces me quedaba un rato sentada con mis compañeros, teníamos mucha armonía entre todos, procesando, intentando volver a esta realidad para no llevarme eso a casa", afirmó la invitada.

Penélope Cruz, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El presentador le preguntó: "¿No os volvéis locos al final?". Entre risas, Cruz le contestó que "espero que no. Es una parte que me encanta de este trabajo, explorar la naturaleza humana".

"Siempre que voy por la calle o a un restaurante me pregunto todo sobre la gente que me rodea. Me gusta esta profesión porque siento que la esencia de la interpretación no se gasta", afirmó.

La madrileña también quiso destacar la actuación de una de sus compañeras de reparto, Milena Smit, y el valenciano comentó que si la joven le recordaba a sus inicios: "En muchas cosas sí, tiene mucho talento y yo creo que le va a ir bien, Pedro ha descubierto a muchas personas".