El Sorolla més "lliure i íntim" es destapa en una mostra dedicada a la seua faceta de "dibuixant infatigable"

Així s'ha destacat en la presentació de l'exposició, que es podrà visitar fins al 9 de gener de 2022, en la qual han participat el president de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón; el director del Museu Sorolla, Enrique Varela i les comissàries de la mostra, Inés Abril i Mónica Rodríguez Subirana. També han assistit la besnéta del pintor, Blanca Pons-Sorolla, en la seua primera aparició com a patrona de la Fundació Bancaixa, i el president de la Comissió Permanent de la Fundació Museu Sorolla, Antonio Mollá.

'Sorolla. Dibuixant sense descans' és el títol d'aquesta mostra, que es va inaugurar en el Museu Sorolla de Madrid en 2019 però va quedar truncada per l'esclat de la pandèmia. Ara, es dona una "segona oportunitat" a València amb un muntatge renovat i una sorpresa: un retrat del rei Alfons XIII pertanyent a una col·lecció particular que no s'havia exposat mai abans. Es tracta d'una peça de gran valor, ja que permet documentar com Sorolla treballava conscienciosos esbossos previs als retrats per a no "cansar el model" i que el quadre final tinguera "frescor".

El gruix de la resta de dibuixos procedeixen de la col·lecciódel Museu Sorolla a excepció d'un de la col·lecció de la Fundació Bancaixa i tres que han sigut prestats per la Universitat Complutense de Madrid.

'Dibuixant sense descans' posa el focus en una part de la producció del pintor valencià menys difosa, però en la qual va ser molt prolífic amb la creació de més de 8.000 dibuixos -5.000 dels quals es custodien en el Museu Sorolla- que formaven part del treball previ, "disciplinat i constant" que l'artista realitzava abans d'escometre un gran quadre.

El recorregut expositiu s'estructura en quatre seccions. En 'La línia en l'inici' s'arrepleguen dibuixos realitzats en els seus anys de joventut quan acaba d'acabar els seus estudis en l'Acadèmia de Belles arts de Sant Carlos.

DE LA FAMÍLIA A LA GRAN CIUTAT

L'apartat 'Dibuix, família, llar' inclou dibuixos de l'entorn familiar de Sorolla i la seua vida quotidiana, mentre que en 'Grans obres, grans dibuixos' s'han inclòs les obres preparatòries més espectaculars de l'artista que reflectixen la premeditació i l'estudi que hi ha darrere dels seus llenços. El passeig es tanca amb 'La ciutat moderna', on es pot contemplar la plasmació d'escenes urbanes de ciutats com Nova York o Chicago, que van ser un motiu molt freqüent en els seus dibuixos i notes de color.

Les comissàries del projecte han coincidit a assenyalar que "conéixer profundament a Sorolla és conéixer els seus dibuixos, doncs és una part més íntima de la creació i té molt a veure amb el procés". Per açò, eixa mostra obri una porta a conéixer "a l'artista i a la persona".

Per la seua banda, Blanca Pons-Sorolla ha incidit que el dibuix en Sorolla va ser "fonamental". "Ell sempre deia que per a ser un bon pintor cal saber dibuixar i va anar un dibuixant compulsiu, dibuixava a tota hora i portava sempre la seua llibreta. Li encantava el color i sabia que calia donar aire a les obres, però també que el dibuix era bàsic", assevera.