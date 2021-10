Cvirus.- Oltra defèn les restriccions en residències: "Seguim mantenint tota la precaució i cautela"

"Seguim mantenint tota la precaució i cautela en un àmbit tan vulnerable, no és una cosa que calga recordar després de 20 mesos de pandèmia", ha recalcat en roda de premsa després del ple de govern, davant les crítiques de la patronal de residències AERTE.

Oltra, després d'indicar que a aquestes empreses no els importen les restriccions sinó "el negoci", ha posat l'accent que la Generalitat prioritza la salut dels majors i ha destacat els espais d'aïllament com a "garantia" per a minimitzar el contacte entre residents i encapsular els brots.

Açò sí, ha recordat que l'última resolució de fa dos setmanes ja va relaxar les mesures que limitaven el contacte. "Era una cosa que ens preocupava per que la falta de contacte deteriora les persones", ha constatat.

A partir d'ací, ha avançat que es revisarà la normativa quan concloga el cicle de vacunació de la tercera dosi. "Per molt que haja baixat la letalidad, les vacunes no tenen una eficàcia del cent per cent; quanta més gent es contagia, més possibilitats hi ha d'un final fatal, i hem d'evitar això", ha asseverat.

També ha recordat que actualment hi ha en tramitació fins el 7.000 places de residències, per la qual cosa ha convidat a les empreses del sector al fet que es presenten a aquests concursos perquè "moltes vegades queden desertes", amb l'objectiu d'ampliar la xarxa residencial sostinguda amb fons públics: "Encoratge AERTE al fet que anime a les empreses associades a presentar-se".

EL PROTOCOL DEL PASSAPORT COVID, "EN EL FORN"

La portaveu, d'altra banda, ha garantit que està "en el forn" la resolució de la Conselleria de Sanitat que establirà unes mesures més relaxades per als organitzadors d'esdeveniments que exigisquen el passaport COVID per a permetre l'entrada, com va avançar aquest dijous la consellera Ana Barceló després de la taula interdepartamental.

Ha defès que la Generalitat va acordar enfocar-ho "en positiu" i després veurà com evoluciona, recordant que "les normes no són per sempre" i se n'aniran adaptant. Altres comunitats com Catalunya ja han demanat l'autorització judicial per a decretar-ho, alguna cosa que ha recolzat Fiscalia.