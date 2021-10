Madrid autoriza desde el próximo lunes las visitas a pacientes no Covid que se encuentren hospitalizados

La intensidad de la pandemia baja, y la normalidad regresa a la Comunidad de Madrid. A la medida de que ya se podrá volver a bailar en las discotecas desde este viernes, ahora se suma que desde el próximo lunes se reanudarán las visitas a pacientes no Covid que estén ingresados en hospitales madrileños, al mismo tiempo que a las consultas, como los seguimiento de los embarazos, se pueda ir con acompañante.

"Este es otro paso hacia adelante para volver otra vez a estar como antes de la pandemia", ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones a los medios tras presentar, en Rascafría, el balance de la campaña 2021 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (Infoma).

En cualquier caso, cada hospital establecerá los límites horarios y el número máximo de personas pero se recomendará siempre que no coincidan en las habitaciones compartidas más de una persona o acompañante por paciente.

"Se deberán mantener todas las medidas de prevención como uso de mascarilla, distancia interpersonal de seguridad e higiene de manos", ha puntualizado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Desde que se inició la pandemia, los centros hospitalarios se habían convertido en un terreno prohibido donde sólo podían acceder los pacientes y los sanitarios que les atendían, con muy pocas excepciones. Un hecho que ha generado que muchos de los ingresados en hospitales hayan tenido que pasar solos gran parte de su estancia hospitalaria.

Ayuso ha sostenido que la situación va a revertir en unos días gracias a esa dinámica de vuelta a la normalidad que están permitiendo los buenos datos de la pandemia. No obstante, la líder regional ha querido dejar claro que no hay que perder de vista lo que aún es una amenaza real. Por eso, ahora que reabren las discotecas ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes, a los que ha pedido responsabilidad individual "porque la pandemia aún no ha terminado".

La incidencia acumulada está a punto de situarse en Madrid por debajo del umbral considerado de riesgo (50 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días), este jueves está en 55 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y de 23 a 7 días. En cuanto a la hospitalización, también continúa en descenso con 140 ingresados, muchos de ellos de larga duración.

Además, el 90% de la población diana en la región ha recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 y cerca del 88% cuenta con la pauta completa.

Flexibilizar medidas en los colegios

Preguntada por la posibilidad de aligerar también las restricciones en los colegios, donde sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla tanto en clase como en los recreos, Ayuso ha preferido mantener la prudencia, aunque ha señalada que cualquier medida que afecte a este sector deberá tomarse "entre todas las comunidades autónomas y contando con el Ministerio de Sanidad".

"Esta normativa la tenemos que ver las Comunidades Autónomas con el Ministerio de Educación y esperamos que pronto se vayan flexibilizando las normas, teniendo en cuenta que, como el año pasado, sirvió para frenar gripes o bronquilitis. Pero somos conscientes de que los niños también necesitan un respiro. Lo cerraremos con el Ministerio pronto y esperamos dar noticias lo antes posible", ha manifestado.

Defiende su gestión

Por otro lado, la mandataria ha defendido su gestión al frente de la Comunidad de Madrid, como ejemplo de las políticas populares: "Madrid se ha convertido en una autonomía que es refugio y esperanza de muchos ciudadanos, que quieren vivir con libertad, con prosperidad y con empleo".

Tras destacar que la región ya ha recuperado las cifras de empleo previas a la pandemia, ha añadido que "somos un Gobierno sensato que no estamos creando problemas donde no los había, estable, que está centrado en problemas auténticos". Por eso, ha manifestado su convencimiento de que "España merece un Gobierno como el mío pronto; espero que haya un cambio lo antes posible".

Ocho de cada diez incendios fueron conatos

La presidenta ha hecho estas declaraciones durante la presentación del balance del Plan Infoma 2021, de lucha contra los incendios forestales. Donde ha destacado en esta ocasión, que ocho de cada diez incendios se han quedado en conatos -por debajo de la hectárea quemada-, por la rapidez de los equipos de extinción.

"Hoy celebramos la mejor campaña de incendios forestales de los últimos 10 años gracias al trabajo realizado por la Consejería de Presidencia, Justica e Interior al Plan INFOMA y a todos los profesionales de la Comunidad de Madrid que han dado lo mejor de sí", ha destacado Ayuso.

Además, de los 291 incendios registrados de enero a septiembre, 233 de ellos se han quedado en conatos, con menos de una hectárea afectada. El terreno forestal que ha ardido este año en la región es un 635 menor al de 2020. Y solamente el 145 de las zonas quemadas ha correspondido a superficie arbolada