Pérez-Reverte, en 'El Hormiguero': "Pedro Sánchez es un tipo malo, chulo, ambicioso, cínico y muy interesante"

Son pocos los invitados a los que Pablo Motos les dedica el programa entero (Miguel Ángel Revilla y alguno más), dejando para otro día las secciones de las hormigas Trancas y Barrancas o la de Ciencia de Marron.

Pero este jueves, El hormiguero incluso prescindió del debate de actualidad con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val para dedicarle todo su tiempo a la entrevista con Arturo Pérez-Reverte.

El escritor presentó su último libro, El italiano, y le contó al presentador que "se basa en hechos reales, en los buzos salían desde Algeciras de noche hacia Gibraltar y minaban los barcos ingleses. Es un tema muy interesante y poco conocido".

El escritor señaló sobre el protagonista de su obra que "busqué un tipo que no lee, muy apuesto, mediterráneo... y es la mujer la que lo convierte en héroe. La mirada de la una librera lúcida y culta le hace no ser un soldadito más".

Tras hablar sobre numerosos temas, el valenciano quiso centrarse en la política española: "¿Qué te parece el casting de políticos que tenemos ahora? Hay una cosecha... A Pedro Sánchez le definiste como valiente, pero también un killer".

"Hace tres años dije que era valiente, que no tenía escrúpulos, inmune a las hemerotecas y que aguantaría bastante bien. Era un pistolero y los iba a matar a todos. Y así ha sido, ha matado a todos, incluso a los sicarios que mataban en su nombre y al rey no porque lo necesita, sino, también lo mataría".

"Para un novelista, Sánchez es un personaje interesantísimo porque tiene todos los atributos del personaje maquiavélico: Es malo, chulo, ambicioso, arrogante, cínico, es un tipo muy interesante", afirmó el invitado.

Y aseguró que "si mi hija se casara con él no estaría muy contento. A ver dónde nos lleva porque va a ganar, nos tiene pillado el punto y porque mira lo que tiene en frente...".

Arturo Pérez-Reverte, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Pablo Casado también te parece interesantísimo?", le preguntó Motos, y el escritor le contestó que "en España se vota en contra, cuando Sánchez meta la pata, que lo hará, la gente votará contra Sánchez y si Casado está ahí, le votarán".

Respecto a Vox señaló que "la izquierda allana el camino a los movimientos de extrema derecha. La ultraderecha tiene desgraciadamente mucho futuro en Europa". También tuvo palabras para Pablo Iglesias: "Nunca me ha gustado, pero era un tío que culturalmente era interesante".

"Puedes no estar de acuerdo con él, pero era de una estatura política alta, merecía la pena. Gente de ese nivel no hay, bueno, Yolanda Díaz sí me parece interesante. Y en la derecha ni te digo...", añadió el invitado.