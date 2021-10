Arturo Pérez-Reverte: "¿Me va a cambiar a mí el lenguaje Irene Montero? A la lengua española déjela tranquila"

La visita de Arturo Pérez-Reverte este jueves a El hormiguero para presentar su último libro, El italiano, no dejó indiferente a nadie, ya que tras comentar con Pablo Motos su nueva obra, el escritor no dudó en mojarse en diferentes temas.

Como académico de la lengua, Pérez-Reverte ha sido criticado en numerosas ocasiones en redes sociales por su oposición al lenguaje inclusivo: "Es verdad que el lenguaje se basa en muchas pautas machistas", afirmó.

"Pero no puedes violentar y que se produzca el cambio en cuatro días vía decreto. Yo trabajo con el lenguaje y necesito que la lengua sea limpia, práctica. La Academia ha sido machista como la sociedad, poco a poco va cambiando, pero no puedes estirar de la planta para que crezca porque se seca", añadió.

También aseguró que "soy anti-inclusivo radical en defensa propia porque trabajo con el lenguaje, hago novelas con las que me gano la vida y la gente las lee, necesito poder reservarme el derecho a utilizar las palabras que requiera mi trabajo. Cuando el feminismo ultraradical pretende meterse en esas cosas me burlo, me río y les digo que se vayan a hacer puñetas".

"Quien lee un libro, tiene que saber lo que significan las palabras. Cualquiera que esté en el español debe de estar en el diccionario porque es un registro notarial de la lengua. ¿Cómo vas a leer a Galdós, Cervantes o Lope de Vega si has prohibido la mitad de sus palabras? No puedes hacerlo", reconoció el escritor.

El invitado continuó su argumentación diciendo que "ninguna feminista, seria, filóloga, cae en esos extremos ridículos. Caen los analfabetos, los que hacen su negocio de eso, los tontos...".

"¿Me va a cambiar el lenguaje a mí Irene Montero? ¿Me va a escribir un libro? Con todo el respeto, no puede ser, señora, lo siento mucho, dedíquese usted a lo suyo, que es la política, y a la lengua española déjemela tranquila", concluyó.