Así es el producto de Mercadona para limpiar los cristales con eficacia

Si hay algo que caracteriza a la cadena de supermercados valenciana es su amplio catálogo de productos imprescindibles para el hogar a precios reducidos. Así, uno de los productos más demandados por los clientes vuelve a estar a la venta en Mercadona y puede acabar convirtiéndose en un éxito de ventas.

Se trata de un limpiacristales con mango de la marca Bosque Verde cuyo precio es de 1,70 euros. Esta herramienta facilita el trabajo a la hora de limpiar los cristales de las ventanas al tener una fina goma que retira el agua con facilidad.

Consejos para una limpieza idónea

Aunque la limpieza de los cristales pueda parecer complicada, no se trata de una tarea que requiera más esfuerzo si se siguen una serie de consejos. Por ello, es mejor hacerlo cuando no reciba los rayos solares de forma directa o un día que no vaya a llover, para evitar que se vuelvan a ensuciar.

Asimismo, es más recomendable utilizar una bayeta de microfibra para extender el espray limpiacristales porque ofrece mejores resultados. ¿Y en qué sentido hay que limpiar? Al aplicar el limpiador, se debe extender siempre de arriba hacia abajo. Por otro lado, es recomendable limpiar el interior en horizontal y por fuera en vertical para evitar que queden marcas o restos.