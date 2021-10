Khadija Amin, Premio Especial 20minutos: "Nunca me callaré. Protestaré contra los talibán y alzaré mi voz por la libertad"

La afgana Khadija Amin ha recibido el Premio Especial de los Premios 20Blogs por su defensa de la libertad de expresión y su lucha en favor de los derechos humanos, sobre todo de la igualdad. La joven de 28 años, que se hizo periodista para "ser la voz de las mujeres" de Afganistán, tuvo que huir de su país en agosto, cuando los talibán se hicieron con el poder, y llegó a España en uno de los vuelos fletados por el Gobierno.

¿Qué significa este premio para usted? Me siento muy agradecida y prometo hacer todo lo posible por la causa por la que lo he recibido. Está claro que para que una chica migrante como yo pueda seguir adelante es imprescindible el apoyo de redes y organizaciones.

¿Cómo está siendo su nueva vida? Está siendo buena. La gente es muy amable conmigo. Me siento a gusto y segura. España me ha dado una vida en paz pero en Afganistán hay miles de mujeres admirables, valientes y cultas que son como yo y que necesitan que el mundo las ayude a conseguir sus derechos. Pido que no reconozcan a ningún grupo que está radicalmente en contra de los derechos humanos y que quiere imponer una dictadura, no un gobierno democrático.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de España? Me marcó que cuando llegué me recibió la ministra de Defensa [Margarita Robles] y me dijo que estaba feliz de que hubiese llegado a salvo.

¿Cuál es la situación de Afganistán algo más de un mes después de que las tropas internacionales se retiraran? Empeora día a día. La gente se enfrenta a muchos problemas, tanto de seguridad como económicos.

Las mujeres y los periodistas son colectivos que se encuentran especialmente en peligro. Sí, sobre todo las mujeres, a las que han prohibido la educación y que trabajen.

Su marido, sus hijos y sus padres siguen allí. ¿Cómo están? ¿Habla con ellos habitualmente? Están bien y sí, hablo con ellos, pero no con mis hijos. Cuando me escuchan empiezan a llorar y a decir que quieren venir conmigo y es muy duro. Espero encontrarme con ellos pronto.

"Cuando el foco de los medios cambie y no haya noticias sobre Afganistán, ¿qué pasará con mi gente y mi país?"

Como periodista, ¿cómo cree que la prensa española y la internacional puede ayudar a su país? Tienen un papel importante. Si no cubren las noticias sobre Afganistán, los talibán cometerán todos los crímenes que quieran. Es algo que me preocupa. Una vez que el foco de los medios cambie y no haya noticias sobre Afganistán, ¿qué pasará con mi gente y mi país?

Usted se ha propuesto no permanecer callada y seguir denunciando la situación. ¿Qué acciones prevé llevar a cabo? Nunca me quedaré en silencio. Mi país es muy importante para mí. Protestaré contra los talibán y alzaré mi voz por la libertad.

¿Espera que las cosas cambien y poder volver? Si la comunidad internacional ayuda a Afganistán para que la paz llegue volveré. Quiero lograr todas las metas que tengo para mi patria.