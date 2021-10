DóndeEstánEllas es una iniciativa que nació en marzo de 2018 en el seno de la Oficina del Parlamento Europeo en España y cuyo rostro visible es María Andrés (La Rioja, 1977), directora de dicha Oficina desde 2016.

Por su labor visibilizando la presencia de mujeres expertas; su empeño por crear referentes inspiradores y ayudar así a alcanzar una mayor igualdad en diferentes ámbitos, #DóndeEstánEllas ha recibido el Premio 20minutos 2021, un galardón entregado por la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. Pilar Alegría y el Consejero Delegado de HENNEO, D. Iñigo de Yarza, durante la gala de entrega de los XV Premios 20Blogs.

¿Qué supone para usted este premio?

Significa un reconocimiento tanto para la labor de nuestro equipo como para los firmantes de la iniciativa, que ya somos 170, de lo importante que es visibilizar el talento femenino y de que sigue siendo necesario hacer esa labor de discriminación positiva y de crear referentes, sobre todo en un mundo cada vez más polarizado en el que la opinión pública a veces lo pone en cuestión.

No es el primer premio que recoge DóndeEstánEllas.

Hemos recibido cinco, contando este. A mí me hizo también especial ilusión el Premio Simone Veil, que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo y que se otorga a proyectos de la Administración Pública que promueven la igualdad de género. Estamos encantados porque estos premios demuestran que no es un objetivo superfluo y que se pueden hacer las cosas bien cuando hay voluntad.

¿En qué consiste exactamente DóndeEstánEllas?

Es un compromiso de todos los firmantes para dar más visibilidad a las mujeres profesionales y expertas en actividades públicas y que eso ayude a crear referentes para futuras generaciones, algo especialmente importante en aquellos ámbitos dónde aún no hay demasiadas mujeres y hace falta romper el techo de cristal. Consiste en hacer un recuento de la cantidad de mujeres y hombres que participan en nuestras actividades con dimensión pública (conferencias, seminarios, debates, eventos...) e intentar ver cuántas mujeres participan cada año. También es un esfuerzo colectivo por mejorar ese porcentaje cada año.

¿Se ha hecho notar la pandemia en este aspecto?

Sí. De hecho, no esperábamos que las cifras fueran tan gráficas. En 2018, el primer año de DóndeEstánEllas, conseguimos un 31% de mujeres participando en las actividades de las entidades comprometidas. En 2019 fueron un 48%, por lo que estábamos muy contentos viendo esa progresión. Y de repente, en 2020, un 41%. Nos damos cuenta de que con la pandemia se multiplican los eventos online, pero las mujeres son mucho menos visibles porque están allí dónde más se las necesita, que es conciliando y dando prioridad a compaginar la vida profesional y laboral en un momento muy complicado. Y lo que más nos asustó es que en 2020 vemos que se multiplican por siete los paneles solo masculinos. Y eso pasa con entidades firmantes de DóndeEstánEllas, comprometidas por tanto con visibilizar el talento femenino. Imaginamos que puede ser la punta de un iceberg que demuestra que la pandemia se llevó la visibilización de las mujeres expertas.

Por otro lado, este último año y precisamente por la pandemia, nos pusimos a mirar la situación en los hospitales y, para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta del predominio masculino entre los profesionales de la salud y los cuidados, que sabemos que son sectores profundamente feminizados. Entre el 70 y el 80% de los trabajadores son mujeres, pero en los puestos de dirección o entre los gerentes de hospitales se invierte la pirámide. Un ejemplo, de 52 colegios de médicos que hay en España, solo cinco están presididos por mujeres. Por eso hemos firmado DóndeEstánEllas con 26 hospitales que se comprometen a formar a más mujeres para puestos de responsabilidad.

¿Cualquier empresa o institución que organice este tipo de actividades está a invitada a sumarse a DóndeEstánEllas?

Por supuesto. Contamos con administraciones públicas, instituciones, ONG, Think Tanks, medios de comunicación como 20minutos, asociaciones empresariales, embajadas, universidades... Cualquiera puede sumarse si tiene ese compromiso de visibilizar el talento de mujeres expertas en su dominio.

¿Hacia dónde se dirigen DóndeEstánEllas? ¿Cuáles serán sus próximos pasos?

Esto va de crear referentes allí dónde más falta hagan. Cualquier organización se puede unir, pero vamos a poner el acento sobre todo en carreras stem y de ciencias, porque nos damos cuenta de que las jóvenes se están desenganchando de ese tipo de carreras; cada año que pasa hay menos mujeres que se quieran matricular, cuando son las profesiones del futuro. Si los fondos de recuperación de la UE se quieren centrar en promover más proyectos de I+D verdes o digitales y resulta que las chicas no están en esas carreras, pues de nuevo nos estamos dejando por el camino al 50% de la sociedad.

En su informe de 2020, el Instituto Europeo de Igualdad de Género, sitúa a España como el séptimo país del bloque comunitario en materia de igualdad. ¿Cómo percibe usted la situación en nuestro país?

Creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande en España en materia de igualdad, pero necesitamos avanzar mucho más porque el gran cambio solo va a llegar cuando consigamos entre todos cambiar la mirada, que nos parezca mal que haya paneles de expertos en los que solo haya hombres. Queda mucho por hacer en sensibilización. Y una cosa que estamos haciendo mal en España es politizar tremendamente la batalla de la igualdad. El feminismo es una etiqueta que se ha polarizado mucho porque se ha politizado mucho. Siempre digo que el feminismo no es un machismo a la inversa o un machismo de minifalda, el feminismo es una lucha por una igualdad de oportunidades que a las mujeres nos está llegando con retraso por una serie de problemas que hay que saber solucionar, como la falta de referentes - y de eso va DóndeEstánEllas -, o las dificultades para conciliar, y ahí España como sociedad no está sabiendo encontrar soluciones para la conciliación laboral y familiar.

Precisamente ese es el empeño del Club de las Malas Madres, cuya fundadora Laura Baena ganó el premio de 20minutos el año pasado.

Yo creo que ahí es dónde más hay que atacar. Cuando miras las estadísticas, hay un momento en la carrera profesional en el que muchas mujeres priorizan atender a personas mayores, niños o personas dependientes. Ahí es dónde perdemos el tren. La corresponsabilidad es también esencial en el camino a la igualdad. Podemos formar a las niñas, darles referencias, lograr que estudien carreras stem, pero si no cambiamos la percepción a una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, no vamos a solucionar nada.

El concepto de discriminación positiva no está exento de críticas, ¿se han encontrado con ellas al impulsar DóndeEstánEllas?

Se ha criticado mucho a DóndeEstánEllas y a medidas parecidas. ¿Por qué tengo que dar más visibilidad a las mujeres por encima de los hombres? ¿Por qué no hablar de meritocracia? ¿Por qué no fomentar el talento sin género? Y yo creo que tienen razón en cuanto a que el talento no debe tener género y a que debemos alcanzar un punto en el que no sean necesarias este tipo de iniciativas, pero sin una discriminación positiva nos saltaremos una generación y eso no nos lo podemos permitir. El de las cuotas es un debate importante y sensible, que nunca debe ser la solución final, pero sí un acelerador del cambio social que ahora mismo necesitamos tener en muchos sectores.

¿Qué le diría a aquellos que creen que ya no es preciso insistir en la igualdad, que es un objetivo conseguido?

Ante aquellas personas que se plantean la necesidad de seguir insistiendo en la igualdad de género, haría hincapié en que durante la pandemia ha sido un acelerador de tendencias en todos los sentidos, también en la brecha de género. Ha habido muchos retrocesos y este tipo de medidas son más necesarias que nunca.

¿Cuál fue el germen de DóndeEstánEllas? ¿Cómo surgió?

La verdad es que la idea nace en un café en la cocina de la Oficina del Parlamento Europeo en España, pensando en que la igualdad de oportunidades es algo que se debate en torno al 8 de marzo y luego se nos olvida, en lo necesario de dejar de hablar y pasar a actuar. El germen está en la idea de que solo se puede liderar de una manera y es con el ejemplo. Así que yo creo que el origen de esta iniciativa está en la necesidad de pasar de las palabras y la defensa políticamente correcta sobre la igualdad a los hechos, a ser más activistas, tras haber visto yo también en persona situaciones de una cierta discriminación, de habernos visto tratadas de una manera diferente por ser mujeres, por ser jóvenes, y la necesidad de romper ese techo de cristal.

¿Qué le ha aportado a nivel personal DóndeEstánEllas?

Un chute de energía positiva, relacionarme con personas que están de acuerdo en ese activismo desde la sociedad civil, conocer a personas muy interesantes, mujeres con muchísimo talento. Esa imagen de la sororidad que tanto hablamos, de la solidaridad entre mujeres. Y la satisfacción personal enorme de ver algo que era muy pequeñito, muy modesto, crecer mucho.