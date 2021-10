La XV edición de los Premios 20Blogs aplaude la solidaridad y la igualdad

La defensa de la solidaridad, la tolerancia y la igualdad marcó ayer la gala de los Premios 20Blogs, cuya decimoquinta edición tuvo como grandes protagonistas a Winnie, la ganadora de la noche por su blog Grandes minorías; a la periodista afgana Khadija Amin, galardonada con el premio especial; y a María Andrés, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, que obtuvo el premio 20minutos por su iniciativa DóndeEstánEllas.

Destacó la presencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. También causó expectación la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; de la vicepresidenta segunda del Congreso, y de Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. Acudieron, además, Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación; y al secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos.

Al filo de las 21.00 horas, tras una hora de entretenida gala, se anunció la ganadora. Damián Alcolea subió al escenario en nombre Winnie, y allí le hicieron entrega del galardón –dotado de 5.000 euros–, la directora de 20minutos, Encarna Samitier, y Alejandro Kowalski, director de Comunicación de Telefónica, empresa patrocinadora del evento, que tuvo como colaboradores a Obra Social La Caixa, Editorial SM e Icárion, El Gran Viaje.

la fiesta de las palabras La calidad de los blogs que este año quedaron finalistas hizo tan interesante como complicada la labor del jurado. Así lo afirmó Encarna Samitier en su discurso de bienvenida, en el que resaltó el valor de las palabras. "Esta noche celebramos las palabras. Palabras que informan, palabras que curan, que enseñan, que entretienen, que cuentan el mundo y ayudan a transformarlo para mejor. Esa es la misión del periodismo".

Grandes Minorías recoge historias que deben ser escuchadas, siendo la violencia de género, la pobreza o la discapacidad algunos de los temas aborda. "Hay espacios que hacen el mundo un lugar mejor, y Grandes Minorías es uno de esos espacios de divulgación y puntos de encuentro", explicó Alcolea, que, visiblemente emocionado, grabó en vídeo la entrega del premio para dar una sorpresa a Winnie, que se ausentó por "motivos personales". Fernando de Yarza, presidente de Henneo y de este medio, aplaudió "la sensibilidad y el pulso periodísco" de la bitácora, que ya forma parte de la familia bloguera de 20minutos.

"Soy el orgulloso padre de una preciosa niña de 12 años con parálisis cerebral, mi Laurita, que es el motor y el alma de nuestra familia. La utopía de la plena inclusión puede convertirse en excluyente e injusta", explicó de Yarza, destacando que "es importante esquivar las tentaciones engañosas y escuchar, con humildad, a quienes lo vivimos por propia experiencia".

El premio especial fue para la periodista Khadija Amin, que, con el apoyo del Gobierno español, huyó de Kabul dejando atrás a su familia. El presidente de Henneo reconoció su trabajo "en pro de la libertad de expresión" y su lucha por los derechos de las mujeres; así como "la heróica labor de rescate de nuestros pilotos". Aclamó, además, el trabajo de la organización de editores WAn-IFRA.

Amin denunció la situación de las mujeres en su país, donde "los talibanes han cerrado las escuelas" para todas ellas y borrado los derechos que habían conseguido hasta ahora. "No tienen ningún respeto a los derechos humanos y quieren establecer un goberno no democrático", dijo, pidiendo a la comunidad internacional y al Gobierno de España que no reconociera a los talibanes, pues quieren establecer "un sistema dictatorial" que despoje a las mujeres de sus derechos. "Hemos perdido todo", lamentó la premiada, y finalizó su discurso dando las gracias por el premio y al Gobierno de España: "Salvó mi vida".

Por su parte, María Andrés, Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, recogió el premio 20minutos con motivo de la iniciativa DóndeEstánEllas, que fomenta la presencia de mujeres en todos los espacios de Europa. Andrés explicó que tomaron la iniciativa para aportar su "granito de arena" en acabar con "el sesgo de los roles de género que tenemos todavía en la sociedad". "No podemos permitirnos que en el siglo XXI haya un seminario en el que solo se escuche al 50% de la sociedad", aseveró, resaltando que "es necesario dar visibilidad y contar con hombres que se liberen de los estereotipos de género".

El premio lo entregaron Pilar Alegría e Íñigo de Yarza, Consejero Delegado de Henneo. En palabras de Encarna Samitier, el proyecto "es mucho más que una feliz idea, es un programa que consigue avances en pro de la igualdad real y en el que nos honrsa participar".

En el acto se personaron los participantes del concurso, que tuvo a otros 18 agraciados en las distintas categorías, y numerosos rostros importantes de Henneo entre los que estaban Miguel Ángel Liso, Director Editorial; Ignacio Martínez Albornoz, Director del Área de Negocio de Prensa; Sergio López, Socio Fundador y Director General de Hiberus Tecnología; Joan Alegre, Director de Bluemedia; Marisa Navas, Presidenta de La Información y Carlos Marañón, Director de Cinemanía.

Otros nombres que destacaron fueron el de Marta Benedicto, responsable de la Comunicación Externa Corporativa y de España en Telefónica; y Paz Noriega, Gerente de Comunicación Corporativa y territorial de la misma empresa. Juan Romaguera, Head of Partnerships Marketing en Icarión; Elianne Ros Woudstra, Directora de Relaciones con los medios en Fundación La Caixa y Jesús Nemesio Arrojo, Director de Comunicación Financiera en Fundación Bancaria.

Pilar Pérez Ramírez, Directora de Comunicación Externa en L'Oréal España; Paula López de la Barrera, del equipo de Inspiring Girls; María Eizaguirre, Directora de Comunicación y Participación de RTVE; Nacho Mata, Director de Comunicación de Atresmedia; Eugenio García Galiano, responsable de Comunicación y Relaciones Externas en Coca-Cola European Partners; Sergio Martín, periodista de TVE y otras personalidades también disfrutaron del concurso de habla hispana más importante de la blogosfera.

La gala se celebró en el CaixaForum Madrid y estuvo presentada por Óscar Martínez y Elena Salamanca, que pusieron el toque de emoción y humor a una noche muy especial.